गिरने के बाद भी मारते रहे लात घूंसे; दिल्ली में 17 साल के छात्र की पीट-पीटकर हत्या

पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक 17 साल के लड़के की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। लड़का कक्षा 11वीं का छात्र था। पुलिस के अनुसार, मोहित का इलाके के ही कुछ लड़कों के साथ पुराना विवाद चल रहा था।

Jan 06, 2026 02:42 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक 17 साल के लड़के की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। लड़का कक्षा 11वीं का छात्र था। पुलिस के अनुसार, मोहित का इलाके के ही कुछ लड़कों के साथ पुराना विवाद चल रहा था। 5 जनवरी की शाम जब मोहित अपने दोस्तों के साथ मौजूद था, तभी वहां कुछ नाबालिग लड़के आए और उनके बीच बहस शुरू हो गई।

देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उन लड़कों ने मोहित को घेर लिया और उसे लात-घूंसों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। चश्मदीदों ने बताया कि हमलावर मोहित को तब भी मारते रहे जब वह जमीन पर गिर गया।

मोहित को गंभीर हालत में पहले लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि इलाज के दौरान मोहित ने 6 जनवरी की रात करीब 1 बजकर15 मिनट दम तोड़ दिया।

मयूर विहार थाना पुलिस ने इस मामले में हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने हमले में शामिल सभी 6 नाबालिगों को पकड़ लिया है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस शव के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत की वजह साफ हो सके।

पूछताछ के दौरान, एक चश्मदीद ने बताया कि मृतक का इलाके के एक नाबालिग से लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना वाली शाम पीड़ित और उसके दोस्त त्रिलोकपुरी के पास मौजूद थे। तभी आरोपियों के साथ उनकी कहासुनी हो गई और जल्द ही हाथापाई में बदल गई। चश्मदीद ने आगे बताया कि पीड़ित को कई लड़कों ने घेर लिया और जमीन पर गिरने के बाद भी उसे लातों और घूंसे से बार-बार पीटा गया। जब चश्मदीद ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उस पर भी हमला किया गया।vR

