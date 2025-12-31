Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi 16 dedicated fast track special courts uapa nia mcoca rouse avenue court
आतंक और गैंगस्टरों पर शिकंजा, दिल्ली में खुलेंगे 16 स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट; सुनवाई होगी तेज

आतंक और गैंगस्टरों पर शिकंजा, दिल्ली में खुलेंगे 16 स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट; सुनवाई होगी तेज

संक्षेप:

दिल्ली सरकार राउज एवेन्यू कॉम्प्लेक्स में 16 डेडिकेटेड फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने जा रही है, जहां आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों की त्वरित सुनवाई कर मुकदमों में होने वाली देरी को खत्म किया जाएगा।

Dec 31, 2025 01:56 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है, जहां UAPA, NIA एक्ट और MCOCA जैसे कड़े कानूनों के तहत आने वाले मामलों की तेज सुनवाई के लिए 16 डेडिकेटेड फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जा रहे हैं। ये कोर्ट राउज एवेन्यू कॉम्प्लेक्स में स्थापित होंगे। इनका मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद के आरोपियों, पेशेवर गैंगस्टरों और कट्टर अपराधियों के ट्रायल को इतनी तेजी से पूरा करना कि मुकदमे की देरी के बहाने जमानत न मिल सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इन कोर्ट की जरूरत क्यों?

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल दिल्ली की विभिन्न अदालतों में ऐसे 100 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें हजारों गवाह और करीब 500 आरोपी शामिल हैं। नियमित मामलों के साथ सुनवाई होने से ट्रायल सालों तक खिंचते हैं। नतीजा यह होता है कि आरोपी देरी का हवाला देकर जमानत ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में ही ऐसे स्पेशल कोर्ट बनाने की जरूरत पर जोर दिया था। कोर्ट ने कहा कि संगठित अपराध और आतंक के मामलों में देरी से न्याय व्यवस्था कमजोर होती है।

ये भी पढ़ें:लुटियंस दिल्ली होगी और हरी-भरी, NDMC लगाएगी 5 नए STP प्लांट, मिलेगा भरपूर पानी

अनुभवी जज संभालेंगे केस

इन स्पेशल कोर्ट में सिर्फ सीनियर और अनुभवी जज नियुक्त किए जाएंगे, जो किसी दबाव में नहीं आएंगे। इससे मौजूदा अदालतों का बोझ कम होगा। अब बुजुर्गों, कमजोर वर्गों और अन्य विचाराधीन कैदियों के मामलों की सुनवाई तेज हो सकेगी। एक सूत्र ने बताया कि ये कोर्ट केवल इन खास मामलों पर ही ध्यान देंगे, ताकि न्याय प्रक्रिया सुचारू रहे।

spcial court

राउज एवेन्यू में तेज तैयारी

दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली सरकार और हाईकोर्ट के बीच कई बैठकें हुईं। हाईकोर्ट ने जज उपलब्ध कराने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी। राउज एवेन्यू कॉम्प्लेक्स के सातवें फ्लोर पर 16 नए कोर्टरूम बनाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया। पहले से बने 34 डिजिटल कोर्टरूम को संशोधित किया जाएगा। जस्टिस ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली कमिटी ने 9 दिसंबर की बैठक में योजना को हरी झंडी दिखा दी। PWD को काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। कम से कम तीन महीने में कोर्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है।

ये भी पढ़ें:बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए सरकार लाएगी नया कानून, डिजिटल दबाव से मिलेगी राहत

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और केंद्र का समर्थन

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में ऐसे डेडिकेटेड कोर्ट बनाने पर बल दिया है। CJI सूर्या कांत की पीठ को दिल्ली सरकार ने हलफनामा देकर आश्वासन दिया कि 16 स्पेशल कोर्ट बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट जनवरी में इस मामले की फिर समीक्षा करेगा।

ये भी पढ़ें:क्या पता एंट्री; नया साल मनाने CP जा रहे तो पढ़ लें दिल्ली की ट्रैफिक एडवायजरी
Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Delhi High Court
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।