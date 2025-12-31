आतंक और गैंगस्टरों पर शिकंजा, दिल्ली में खुलेंगे 16 स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट; सुनवाई होगी तेज

संक्षेप: दिल्ली सरकार राउज एवेन्यू कॉम्प्लेक्स में 16 डेडिकेटेड फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने जा रही है, जहां आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों की त्वरित सुनवाई कर मुकदमों में होने वाली देरी को खत्म किया जाएगा।

दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है, जहां UAPA, NIA एक्ट और MCOCA जैसे कड़े कानूनों के तहत आने वाले मामलों की तेज सुनवाई के लिए 16 डेडिकेटेड फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जा रहे हैं। ये कोर्ट राउज एवेन्यू कॉम्प्लेक्स में स्थापित होंगे। इनका मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद के आरोपियों, पेशेवर गैंगस्टरों और कट्टर अपराधियों के ट्रायल को इतनी तेजी से पूरा करना कि मुकदमे की देरी के बहाने जमानत न मिल सके।

इन कोर्ट की जरूरत क्यों? टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल दिल्ली की विभिन्न अदालतों में ऐसे 100 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें हजारों गवाह और करीब 500 आरोपी शामिल हैं। नियमित मामलों के साथ सुनवाई होने से ट्रायल सालों तक खिंचते हैं। नतीजा यह होता है कि आरोपी देरी का हवाला देकर जमानत ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में ही ऐसे स्पेशल कोर्ट बनाने की जरूरत पर जोर दिया था। कोर्ट ने कहा कि संगठित अपराध और आतंक के मामलों में देरी से न्याय व्यवस्था कमजोर होती है।

अनुभवी जज संभालेंगे केस इन स्पेशल कोर्ट में सिर्फ सीनियर और अनुभवी जज नियुक्त किए जाएंगे, जो किसी दबाव में नहीं आएंगे। इससे मौजूदा अदालतों का बोझ कम होगा। अब बुजुर्गों, कमजोर वर्गों और अन्य विचाराधीन कैदियों के मामलों की सुनवाई तेज हो सकेगी। एक सूत्र ने बताया कि ये कोर्ट केवल इन खास मामलों पर ही ध्यान देंगे, ताकि न्याय प्रक्रिया सुचारू रहे।

राउज एवेन्यू में तेज तैयारी दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली सरकार और हाईकोर्ट के बीच कई बैठकें हुईं। हाईकोर्ट ने जज उपलब्ध कराने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी। राउज एवेन्यू कॉम्प्लेक्स के सातवें फ्लोर पर 16 नए कोर्टरूम बनाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया। पहले से बने 34 डिजिटल कोर्टरूम को संशोधित किया जाएगा। जस्टिस ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली कमिटी ने 9 दिसंबर की बैठक में योजना को हरी झंडी दिखा दी। PWD को काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। कम से कम तीन महीने में कोर्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है।