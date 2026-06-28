दिल्ली की 1500 अवैध कॉलोनियों में मालिकाना हक पाने का 31 अक्टूबर तक मिल सकेगा मौका

दिल्ली की 1500 से अधिक अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपने भी अपनी जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए अब तक आवेदन नहीं किया है तो जल्दी करिए केंद्र सरकार पीएम उदय योजना में आवेदन के लिए जल्द ही लास्ट डेट घोषित कर सकती है।

राजधानी दिल्ली की 1500 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक देने के लिए लाई गई पीएम उदय योजना में आवेदन की अंतिम तारीख जल्द घोषित हो सकती है। सूत्रों की मानें तो सरकार आगामी 31 अक्टूबर तक ही इस योजना के तहत आवेदन लेगी, ताकि समय रहते कार्य पूरा कर आवेदकों को उनके मकान का मालिकाना हक दिया जा सके।

सरकार अगले कुछ दिनों में इसकी औपचारिक घोषणा भी कर सकती है, ताकि इस योजना के तहत आवेदनों की संख्या को बढ़ाए जा सके। बता दें कि दिल्ली में सबसे पहले वर्ष 2019 में पीएम उदय योजना को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक मिलना था। बीते अप्रैल में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 का नियमितीकरण हो गया है। इनमें 45 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है। दिल्ली सरकार ने पीएम उदय योजना के तहत मालिकाना हक पाने के लिए नगर निगम के स्वगम पोर्टल पर 24 अप्रैल से आवेदन शुरू किए थे। इसमें पांच से छह लाख आवेदन आने की उम्मीद है, लेकिन लगभग दो माह बीतने के बावजूद अब तक दो हजार से भी कम आवेदन मिले हैं।

इसलिए विचार कर रही सरकार सूत्रों ने बताया कि इस योजना की अंतिम तिथि नहीं होने के चलते लोग आवेदन की जल्दी नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यह योजना हमेशा जारी रहेगी और वह कभी भी इसका लाभ ले सकते हैं। वहीं, सरकार द्वारा इस योजना में लगाए गए कर्मचारियों का समय बर्बाद हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार विचार कर रही है कि 31 अक्टूबर तक इस योजना को लागू रखा जाए और इसके बाद आवेदन बंद कर दिए जाएं। इस अवधि के दौरान जो लोग आवेदन करेंगे, केवल उन्हीं लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक मिल सकेगा। वहीं, आवेदन नहीं करने वाले योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे।

क्या है पीएम-उदय योजना अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अवैध बस्तियों में रहने वालों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया। इसके अनुसरण में प्रधानमंत्री ने दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) को शुरू किया। इसके तहत, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए), बिक्री समझौता, भुगतान और कब्जा दस्तावेजों के आधार पर 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों (जो 2019 के विनियमों के तहत बाहर नहीं हैं) के निवासियों को स्वामित्व/हस्तांतरण/गिरवी अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। सरकारी भूमि पर निर्मित संपत्तियों के लिए हस्तांतरण विलेख (सीडी) जारी कर रही है और निजी भूमि पर संपत्तियों के लिए अधिकार पर्ची (एएस) जारी की जाती है। इस वर्ष 31 मार्च तक पीएम-उदय के तहत लगभग 40000 हस्तांतरण विलेख /अधिकार पर्ची जारी की जा चुकी हैं।

ऑनलाइन आवेदन के लिए यह है प्रक्रिया ● आवेदक एमसीडी स्वगम पोर्टल (mcdonline.nic.in / swagam) पर लॉग इन करेंगे।

● अनधिकृत कॉलोनी (पात्र 1511 कॉलोनियों में से) का नाम चुनें, वार्ड और जोन स्वतः भर जाएंगे।

● चुनें कि क्या पीएम-यूडीएवाई केस आईडी मौजूद है (हां/नहीं)।

● यदि नहीं तो पीएम-उदय पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

● यदि हां तो केस आईडी दर्ज करें

● यदि सीडी/एएस जारी किया गया है, तो आवेदन पत्र खुल जाएगा, जिसमें जानकारी दर्ज करें।