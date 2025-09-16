PM मोदी के बर्थडे पर दिल्लीवालों को मिलेगा गिफ्ट, होगी 150 नए डायलिसिस सेंटर की शुरुआत

दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 'सेवा पखवाड़ा' के तहत 17 सितंबर से कई नई स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर रही है, जिसमें 150 डायलिसिस सेंटर, नए ओपीडी ब्लॉक और 10 विशेष संसाधन केंद्र शामिल हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

दिल्लीवालों को बुधवार को नई स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा की शुरूआत कर रही है। इसके तहत पहले दिन 150 डायलिसिस सेंटर के अलावा पांच अस्पतालों में नए ओपीडी ब्लॉक व मातृ-शिशु केंद्र की शुरुआत की जाएगी।

दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों में यह डायलिसिस सेंटर पीपीपी मॉडल पर खोले जाएंगे जहां न्यूनतम मूल्य पर सेवा का लाभ लिया जा सकेगा। इसके अलावा सीटी स्कैन व एमआरआई की सुविधा भी शुरू होगी। राजधानी में 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत भी की जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह सरकार, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, आचार्य श्री भीखु अस्पताल में नए अस्पताल, भगवान महावीर अस्पताल में नए अस्पताल और श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में नए अस्पताल ब्लॉक, मातृ एवं शिशु देखभाल ब्लॉक व ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन भी होगा।

दिव्यांग बच्चों के लिए 10 विशेष संसाधन केंद्र खुलेंगे : दिल्ली सरकार ने दिव्यांग बच्चों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं देने के लिए दस विशेष संसाधन केंद्र खोलने का फैसला किया है। इन विशेष संसाधन केंद्रों में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और परामर्श सेवाएं एक ही जगह पर मिलेगी। ऐसे केंद्र से करीब 12,500 से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को एक समारोह में इन केंद्रों का उद्घाटन करेंगे।

स्वास्थ्य विभाग कीये प्रमुख योजनाएं पांच अस्पतालों में मातृ एवं शिशु और ओपीडी ब्लॉक की शुरुआत होगी।

बुराड़ी में 150 डायलिसिस मशीनों का उद्घाटन।

101 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन।

