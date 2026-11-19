दिल्ली में 15 साल पुराने मकानों का कराना पड़ सकता है सेफ्टी ऑडिट, मालिकों की तय होगी जिम्मेदारी
दिल्ली में 15 साल पुरानी इमारत व संपत्ति होने पर मकान मालिक को खुद सुरक्षा ऑडिट करना पड़ सकता है। निगम के एकीकृत भवन निर्माण उपनियम 2016 में केंद्र सरकार बदलाव करने जा रही है। इसका मसौदा जल्द सामने आ सकता है।
दिल्ली में 15 साल पुरानी इमारत व संपत्ति होने पर मकान मालिक को खुद सुरक्षा ऑडिट करना पड़ सकता है। निगम के एकीकृत भवन निर्माण उपनियम 2016 में केंद्र सरकार बदलाव करने जा रही है। इसका मसौदा जल्द सामने आ सकता है। इस संबंध में निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने गुरुवार को एमसीडी की स्थायी बैठक में संकेत दिए हैं। यह नियम कच्ची व अनधिकृत कालोनियों में लागू होने की संभावना है। निगम की स्थायी समिति की बैठक में राजधानी में लगातार इमारतों के गिरने व ढहने के हादसों का मामला उठाया गया।
इस दौरान अनधिकृत कालोनियों में पुरानी इमारतों को नए तरीके से बनवाने समेत इससे जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। स्थायी समिति के सदस्य हेमचंद गोयल ने अनधिकृत कालोनियों में इमारत व संपत्ति के फ्लोर और इससे जुड़े निर्माण कार्यों को लेकर और जर्जर इमारतों के कारण हादसे को लेकर सवाल किया। साथ ही पीएम उदय योजना के संबंध में कच्ची व अनधिकृत कालोनियों में इमारतों के फ्लोर को बनवाने व इससे जुड़े मामले को लेकर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली में निगम के एकीकृत भवन निर्माण उपनियमों 2016 में केंद्र सरकार बदलाव कर इसमें संशोधन कर रही है।
हमें जल्द ही नए एकीकृत भवन निर्माण उपनियमों का मसौदा सामने आएगा। इस प्रकिया में एमसीडी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन अनधिकृत कालोनियों में मालिकों को मालिकाना हक प्राप्त करना होगा। इसके बाद नियमितीकरण शुल्क जमा कराकर वह अपनी इमारत को नियमित कराएंगे। इसके बाद मालिक को इमारत के ढांचे व फ्लोर को बदलने को लेकर एमसीडी के समक्ष नक्शा पास कराने के लिए आवेदन कर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।इमारत के ढांचे की सुरक्षा पर आ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
निगम आयुक्त ने कहा कि निगम के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह दिल्ली की 50 लाख मकान की जांच लोगों के घरों में घुसकर कर सकें। निगम आयुक्त ने कहा कि इमारत की स्ट्रक्चरल सुरक्षा को लेकर निगम से मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंजीनियर से ढांचे की सुरक्षा को लेकर जांच कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने संकेत दिए कि नए एकीकृत भवन निर्माण उपनियमों में 15 वर्ष पुरानी इमारतों व मकानों के ढांचे की सुरक्षा ऑडिट की जिम्मेदारी मकान मालिकों की तय हो सकती है। यह नियम कच्ची व अनधिकृत कॉलोनियों के लिए लागू होगा।
ज्वाला नगर हादसे का जिक्र किया
निगम आयुक्त ने उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण कर इमारत बनाई गई और यह इमारत गिर गई। लगभग 50 वर्ष से यहां पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया और निगम ने कुछ महीने पूर्व में मकान मालिक और किराएदार को यह मकान खाली करने के लिए कहा था। इसके अलावा रेलवे लाइन के पास होने पर भी ऐसी इमारतों पर कंपन्न होने की बात सामने आई।
बैठक में अतिरिक्त आयुक्त एल डी मेघवाल ने कहा कि निगम प्रशासन ने अनधिकृत कालोनियों में पीएम उदय योजना के अधीन इमारत या संपत्ति का मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिए नियमितीकरण शुल्क में कटौती की है। अब 15 से 20 हजार रुपये में 1511 अनधिकृत कालोनियों के नागरिक नियमितीकरण शुल्क जमा कराकर अपनी इमारत या संपत्ति को नियमित करा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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