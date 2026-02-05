दिल्ली में 14 साल के नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने दबोचे 4 आरोपी
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक 14 साल के नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना 3 फरवरी की देर रात की है, जब श्री राम कॉलोनी के रहने वाले इस नाबालिग लड़के पर जानलेवा हमला किया गया।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक 14 साल के नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना 3 फरवरी की देर रात की है, जब श्री राम कॉलोनी के रहने वाले इस नाबालिग लड़के पर जानलेवा हमला किया गया। घायल अवस्था में उसे तुरंत जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे बड़े मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए खजूरी खास थाने में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की।
चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने जुटाए सबूत
खजूरी खास के SHO के नेतृत्व में गठित टीम ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तेजी से सबूत जुटाए। पुलिस ने हमले में शामिल चार आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान 18 साल के अमन,19 साल के एहसान, 19 साल के आकिब और 18 साल के फराज के रूप में हुई है। ये चारों आरोपी भी उसी इलाके के रहने वाले हैं जहां पीड़ित रहता था।
अस्पताल में तोड़ा दम, हत्या की धारा जुड़ी
इलाज के दौरान गुरुवार को आरएमएल अस्पताल से सूचना मिली कि नाबालिग ने दम तोड़ दिया है। मौत की खबर मिलते ही पुलिस ने मामले में हत्या की धाराएं जोड़ दी हैं। हालांकि अभी तक हमले की मुख्य वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है।
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
