दिल्ली में 14 साल के नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने दबोचे 4 आरोपी

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक 14 साल के नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना 3 फरवरी की देर रात की है, जब श्री राम कॉलोनी के रहने वाले इस नाबालिग लड़के पर जानलेवा हमला किया गया।

Feb 05, 2026 11:04 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक 14 साल के नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना 3 फरवरी की देर रात की है, जब श्री राम कॉलोनी के रहने वाले इस नाबालिग लड़के पर जानलेवा हमला किया गया। घायल अवस्था में उसे तुरंत जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे बड़े मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए खजूरी खास थाने में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की।

चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने जुटाए सबूत

खजूरी खास के SHO के नेतृत्व में गठित टीम ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तेजी से सबूत जुटाए। पुलिस ने हमले में शामिल चार आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान 18 साल के अमन,19 साल के एहसान, 19 साल के आकिब और 18 साल के फराज के रूप में हुई है। ये चारों आरोपी भी उसी इलाके के रहने वाले हैं जहां पीड़ित रहता था।

अस्पताल में तोड़ा दम, हत्या की धारा जुड़ी

इलाज के दौरान गुरुवार को आरएमएल अस्पताल से सूचना मिली कि नाबालिग ने दम तोड़ दिया है। मौत की खबर मिलते ही पुलिस ने मामले में हत्या की धाराएं जोड़ दी हैं। हालांकि अभी तक हमले की मुख्य वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है।

