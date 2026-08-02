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दिल्ली में एक साथ 138 जजों का ट्रांसफर, अब जज अजय गुप्ता करेंगे पेपर लीक मामलों की सुनवाई

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में 138 जजों का ट्रांसफर कर उन्हें नई पोस्टिंग दी है। इनमें नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट की जज अनु ग्रोवर भी शामिल हैं। उनकी जगह अब अजय गुप्ता इन मामलों को देखेंगे। 

Delhi 138 judges transferred
दिल्ली में 138 जजों का तबादला

दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस (DHJS) में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए कुल 138 जजों का ट्रांसफर और नई पोस्टिंग का आदेश जारी किया है। इनमें राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्थित स्पेशल कोर्ट के लिए चुने गए 13 जज भी शामिल हैं। इस फेरबदल के तहत अजय गुप्ता को अब नीट सहित सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहे स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का जज बनाया गया है। इससे पहले जज अनु ग्रोवर इस मामले की सुनवाई कर रही थीं। उन्हें पिछले गुरुवार को ही स्पेशल जज (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) (CBI)-25 नियुक्त किया गया था और अब उन्हें एनआईए के स्पेशल कोर्ट में तैनात किया गया है।

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स्पेशल कोर्ट का आवंटन

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सभी ट्रांसफर राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एनआईए एक्ट और दूसरे स्पेशल कानूनों के तहत मामलों की सुनवाई के लिए 13 स्पेशल कोर्टों के उद्घाटन से दो दिन पहले किए गए हैं। इसका फैसला हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में लिया गया। ये ट्रांसफर 4 अगस्त से लागू होंगे। इन 13 स्पेशल कोर्ट में से 4 को NDPS एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई का काम सौंपा गया है। 3 को MCOCA के तहत मामलों की सुनवाई, 2 को UAPA एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई और 4 को खासतौर पर NIA एक्ट के तहत मुकदमों की सुनवाई का काम सौंपा गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे स्पेशल कोर्ट के गठन के आदेश

ये सभी स्पेशल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनआईए के लिए स्पेशल कोर्ट और दूसरे खास कानूनों के तहत कोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के बाद बनाए गए हैं। बता दें कि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने बीते 8 मई को केंद्र केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हर राज्य में पेंडिंग मुकदमों की संख्या के अनुपात में स्पेशल कोर्ट शुरू करे। कोर्ट ने कहा था कि सामान्य नियम यह होना चाहिए कि हर 10 से 15 पेंडिंग मुकदमों के लिए एक खास स्पेशल कोर्ट हो। इसके बाद केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मुकदमों की तेजी से सुनवाई के लिए दिल्ली की तीन अदालतों को उसी सप्ताह एनआईए एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई के लिए खास तौर पर नोटिफाई किया जाएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने सरकारी वकीलों और कोर्ट स्टाफ के लिए इंतजाम करना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि एनएआई ने 4 जून को उसे जानकारी दी थी कि नई अदालतों में तैनात करने के लिए उसके पास काफी संख्या में सरकारी वकील मौजूद हैं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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