40 साल के शख्स से शादी, रेप; पापा से नाराज होकर निकली 13 साल की मासूम तस्करी का शिकार

दिल्ली से चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक 13 साल की लड़की का अपहण कर उसे उसे उत्तर प्रदेश में एक शख्स को बेच दिया गया। शख्स ने लड़की से जबरन शादी की और फिर उसका रेप भी किया। दरअसल लड़की पिता से विवाद के बाद दिल्ली के भारत नगर में घर से निकलने के बाद लापता हो गई थी। जानकारी के मुताबिक उसका अपहरण कर लिया गया और फिर उत्तर प्रदेश में पैसों के लालच में उसकी शादी कर दी गई थी। यहां उसका रेप भी हुआ।

पुलिस ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में चार लोगों - शामली निवासी 40 साल के राजीव , 20 साल के हापुड़ निवासी विकास, मेरठ निवासी 55 साल के आशु और गाजियाबाद निवासी 24 साल के रमनजोत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि 21 जुलाई को लापता होने के लगभग एक महीने बाद लड़की को उत्तर प्रदेश के शामली से बचाया गया।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने कहा, लड़की 21 जुलाई को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के वजीरपुर स्थित जेजे कॉलोनी स्थित अपने घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। भारत नगर पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया और उसकी तलाश के लिए एक टीम गठित की गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह अपने पिता के साथ झगड़े के बाद परेशान हालत में घर से निकली थी और इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा की थी। डीसीपी ने बताया कि वहां से वह ट्रेन में सवार होकर मेरठ पहुंची, जहां उसकी मुलाकात विकास से हुई।

डीसीपी ने बताया कि विकास ने उसे बहकाया और बाद में उसे अन्य आरोपी आशु के घर में बंधक बनाकर रखा गया और बाद में राजीव को सौंप दिया गया जो उसे खरीदना चाहता था। एक अन्य आरोपी रमनजोत सिंह ने लड़की को बालिगबताते हुए एक फर्जी आधार कार्ड तैयार किया। पुलिस ने बताया कि राजीव ने 24 जुलाई को लड़की से जबरन शादी की और शामली स्थित अपने आवास पर उसका रेप किया। इस बीच, लड़की के परिवार को एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आई। हालांकि, संपर्क करने पर, एक महिला ने कहा कि उसकी बहू ने गलती से उस नंबर पर कॉल किया होगा और कॉल काट दिया होगा।