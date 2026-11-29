चाकू की नोक पर 13 साल की लड़की को ले गए फ्लैट, पीड़िता ने सुनाई आपबीति, बोली- पुलिस कुछ नहीं कर रही
दिल्ली में चाकू की नोक पर 13 साल की लड़की संग जबरदस्ती करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि लड़का जबरन उसे अपने फ्लैट ले गया। वहां उसके साथ हैवानियत की और फिर ऑटो में बिठाकर छोड़ दिया।
दिल्ली में चाकू की नोक पर 13 साल की लड़की संग जबरदस्ती करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि लड़का जबरन उसे अपने फ्लैट ले गया। वहां उसके साथ हैवानियत की और फिर ऑटो में बिठाकर छोड़ दिया। पीड़िता का कहना है कि उसका मेडिकल चेकअप भी हो गया है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है।
पीछा किया और चाकू की नोक पर ले गए फ्लैट
पीड़ित लड़की ने अपने साथ हुई वारदात को मीडिया के सामने बताया। आरोप है कि वह सुबह दूध लेने जा रही थी। तभी किशन नामक लड़के ने मेरा पीछा किया। वह मेरे मकान में ही रहता था। उसके साथ बाइक पर एक लड़का और था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और फिर मुझे धमकाते हुए कहा- मेरे साथ चलो नहीं तो तुम्हारे फोटो-वीडियो वायरल कर दूंगा।
फ्लैट में बंद करके फरार हो गया लड़का, फिर…
लड़की ने आगे बताया, मैं डर के मारे चली गई। क्योंकि उसने मेरे पीछे चाकू लगा रखा था। फिर उसने फ्लैट पर ले जाकर मुझे बंद कर दिया। उसके बाद मुझे छोड़कर बाहर से ताला लगाकर चला गया और फिर तीन-चार घंटे बाद रोटी-सब्जी लेकर आया। फिर उसने मेरे साथ खाना खिलाने की जबरदस्ती की। फिर मैं खाना खाकर सो गई।
मैं उठी तो वो मेरे बगल में सो रहा था…
इसके बाद जब मैं उठी तो देखा कि वो मेरे पास मेरे बगल में सो रहा था। मेरी जैकेट की चेन खुली हुई थी। कमरे की लाइट ऑफ थी। उठने के बाद मेरा सिर बहुत भारी लग रहा था। इसके बाद वो फिर चला गया और जाने के बाद वापस आया तो मुझे ऑटो पर बैठाकर गुरुद्वारा भेज दिया। काफी रात हो गई थी।
तीन-चार लड़के थे, मास्क लगा रखा था
लड़की का दावा है कि पहले दो ही लड़के थे। लेकिन फ्लैट पर जाने के बाद तीन-चार लड़के हो गए थे। सभी ने मास्क लगा रखा था। लड़की ने बताया कि मेरा सिर भारी लग रहा था और मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं तीन दिन तक अस्पताल में भी भर्ती रही हूं। मेरा पूरा मेडिकल चेकअप हुआ है।
मां ने भी बताया, चाकू की नोक पर लड़की ले गए
पीड़ित लड़की का आरोप है कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। बस पूरे दिन बैठाए रहती है। पूरे दिन पुलिस आती रहती है। लेकिन कुछ भी नहीं कर रही है। रोज हमें बुलाते हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया। पीड़िता की माता ने भी बताया कि मेरी बेटी दूध लेने गई थी। तभी उसके साथ चाकू की नोक पर जबरदस्ती हुई और उसे उठाकर ले गए।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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