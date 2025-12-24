दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत, मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं; पूरी लिस्ट देखिए
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नई दिल्ली और आनंद विहार समेत दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जहां यात्रियों को आधुनिक वेटिंग एरिया, सीसीटीवी और बेहतर सुरक्षा सुविधाएं मिलेंगी।
रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत न्यू दिल्ली, आनंद विहार समेत दिल्ली के 13 स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा, पहुंच और आराम को बढ़ाना है।
ये स्टेशन हो रहे हैं अपग्रेड
योजना में दिल्ली के निम्नलिखित 13 स्टेशन शामिल हैं:
- न्यू दिल्ली
- आनंद विहार
- बिजवासन
- दिल्ली कैंट
- आदर्श नगर
- सराय रोहिल्ला
- शाहदरा
- हजरत निजामुद्दीन
- नरेला
- सब्जी मंडी
- सफदरजंग
- तिलक ब्रिज
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि देशभर में कुल 1,337 स्टेशनों का पुनर्विकास इस योजना के तहत चल रहा है, जिसमें दिल्ली के ये 13 स्टेशन भी शामिल हैं। दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था।
न्यू दिल्ली स्टेशन पर तेजी से हो रहा काम
न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अजमेरी गेट साइड का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। यहां अब ज्यादा टिकट काउंटर, बेहतर वेटिंग एरिया, आधुनिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड और व्यापक सीसीटीवी कवरेज उपलब्ध है। इसके अलावा बेहतर लाइटिंग, निर्बाध बिजली आपूर्ति, आरओ पानी की सुविधा, पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग-अलग शौचालय तथा भीड़ प्रबंधन के लिए ज्यादा सीटें लगाई गई हैं। पहाड़गंज साइड पर भी काम शुरू हो गया है। यहां पुरानी इमारतों को तोड़ा जा रहा है, बेसमेंट बनाया जा रहा है और सुविधाओं को नए स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है।