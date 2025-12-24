दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत, मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं; पूरी लिस्ट देखिए

संक्षेप: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नई दिल्ली और आनंद विहार समेत दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जहां यात्रियों को आधुनिक वेटिंग एरिया, सीसीटीवी और बेहतर सुरक्षा सुविधाएं मिलेंगी।

रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत न्यू दिल्ली, आनंद विहार समेत दिल्ली के 13 स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा, पहुंच और आराम को बढ़ाना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ये स्टेशन हो रहे हैं अपग्रेड योजना में दिल्ली के निम्नलिखित 13 स्टेशन शामिल हैं:

न्यू दिल्ली

आनंद विहार

बिजवासन

दिल्ली कैंट

आदर्श नगर

सराय रोहिल्ला

शाहदरा

हजरत निजामुद्दीन

नरेला

सब्जी मंडी

सफदरजंग

तिलक ब्रिज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि देशभर में कुल 1,337 स्टेशनों का पुनर्विकास इस योजना के तहत चल रहा है, जिसमें दिल्ली के ये 13 स्टेशन भी शामिल हैं। दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था।