दिल्ली में 11 की जगह 13 जिलों से कैसे होगा फायदा? जानिए क्या-क्या बदल जाएगा

संक्षेप:

दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सुधार के तहत जिलों की संख्या बढ़ाकर 13 कर दी है, जिससे अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और टैक्स जैसे नागरिक कार्यों के लिए सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों की संख्या 22 से बढ़कर 39 हो जाएगी।

Dec 27, 2025 11:00 am ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
दिल्ली सरकार ने शहर के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। अब दिल्ली में जिलों की संख्या 11 से बढ़कर 13 हो गई है। तीन नए जिले बनाए गए हैं। पुरानी दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर नॉर्थ। यह बदलाव जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इसका सबसे ज्यादा असर रोजमर्रा की नागरिक सेवाओं पर पड़ेगा, जैसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, टैक्स, सड़क मरम्मत और नाले की सफाई।

बदलाव का मुख्य उद्देश्य

इस बदलाव का आधार 'को-टर्मिनस ज्यूरिस्डिक्शन' का सिद्धांत है। अब राजस्व जिलों की सीमाएं दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के जोन, एनडीएमसी, कैंटोनमेंट बोर्ड और अन्य विभागों से पूरी तरह मिला दी गई हैं। पहले एक ही इलाका अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयों में बंटा रहता था, जिससे शिकायतों का समाधान देरी से होता था।

पूर्व चीफ सेक्रेटरी ओमेश सैगल कहते हैं, 'अब एक ही इलाका एक ही प्रशासनिक छतरी के नीचे आएगा। इससे अफसरों के बीच तालमेल बेहतर होगा और पुलिस जिलों को भी इसी तरह मिला या जाना चाहिए।'

प्रॉपर्टी और टैक्स में आसानी

प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में सबसे सीधी राहत मिलेगी। सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों की संख्या 22 से बढ़कर 39 हो गई है। हर नए सब-डिवीजन के साथ ऑफिस जुड़ेगा।

राजस्व विभाग के अधिकारी बताते हैं, 'पहले कुछ ऑफिसों में भारी भीड़ रहती थी और दूर के लोग दिनों इंतजार करते थे। अब काम का बोझ बराबर बंटेगा।' एमसीडी के साथ समन्वय बेहतर होने से प्रॉपर्टी टैक्स और बिल्डिंग प्लान में गड़बड़ियां कम होंगी। लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन भी आसान होगा।

सड़कें और नाले की बेहतर देखभाल

सड़क और नाले की मरम्मत में भी सुधार दिखेगा। पहले सीमाओं के मिसमैच से लंबी सड़कों या नालों की जिम्मेदारी बंटी रहती थी। मानसून में एक हिस्सा साफ होता था, दूसरा नहीं। पूर्व एमसीडी कमिश्नर केएस मेहरा कहते हैं, 'अब एक ही जिला और जोन होने से जवाबदेही साफ होगी। अतिक्रमण हटाना, सीलिंग या आपदा प्रबंधन में कई विभाग एक साथ तेजी से काम करेंगे।'

घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर फोकस

नए जिलों का गठन चांदनी चौक, करोल बाग, रोहिणी जैसे घनी आबादी वाले इलाकों के दबाव को देखकर किया गया है। इससे एसडीएम का वर्कलोड कम होगा और निगरानी बेहतर बनेगी। हर जिले में मिनी सेक्रेटेरिएट बनेगा, जहां एसडीएम, तहसील और सब-रजिस्ट्रार एक ही छत के नीचे होंगे। एक काम के लिए कई दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

जनगणना और भविष्य की योजना

2026 की जनगणना नए जिलों की सीमाओं के हिसाब से होगी। इससे आबादी का डेटा ज्यादा सटीक आएगा। फंड आवंटन, स्कूल-हॉस्पिटल निर्माण और ड्रेनेज प्लानिंग बेहतर होगी। सरकार ने बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया है। पुराने ऑफिस चलते रहेंगे, ताकि सेवाओं में कोई रुकावट न आए।

