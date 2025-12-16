Hindustan Hindi News
Delhi 126 Flights Cancelled Due To Dense Fog low visibility
दिल्ली में घने कोहरे ने बिगाड़ा हवाई सफर, IGI एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द

संक्षेप:

दिल्ली में घने कोहरे का असर लगातार उड़ानों पर पड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार सुबह 100 से उड़ानें रद्द रहीं।

Dec 16, 2025 01:38 pm IST
दिल्ली में घने कोहरे का असर लगातार उड़ानों पर पड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार सुबह 100 से उड़ानें रद्द रहीं। हवाई अड्डे की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली से जाने वाली 49 घरेलू उड़ानें और दिल्ली आने वाली 77 उड़ानें अब तक रद्द होने की सूचना है। हालांकि आज सोमवार की तरह घना कोहरा नहीं था, लेकिन सोमवार को हुई देरी और रद्द रही उड़ानों का असर परिचालन पर आज देखने को मिला।

सोमवार को 228 उड़ानें रद्द रही थीं जिनमें 131 जाने वाली और 97 आने वाली उड़ानें थीं। इसके अलावा पांच उड़ानों को दूसरे शहरों के लिए डायवर्ट करना पड़ा था।

दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से दोपहर के समय सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया गया है कि अब विमानों का परिचालन निर्बाध रूप से हो रहा है लेकिन सुबह रही देरी का कुछ असर आगे भी देखा जा सकता है। उसने उड़ानों की सही स्थिति की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है।

इससे पहले, सुबह के पोस्ट में कहा गया था कि उड़ानों के परिचालन में लगातार सुधार हो रहा है, हालांकि प्रस्थान और आगमन की कुछ उड़ानों में व्यवधान हो सकता है।

Delhi Airport
