Delhi 11 Murti Road Thar car accident one person dead and another injured car driver detained दिल्ली में 11 मूर्ति रोड पर बेकाबू थार ने 2 लोगों को कुचला, 1 की मौके पर ही मौत; कार में मिलीं शराब की बोतलें
दिल्ली में 11 मूर्ति रोड पर बेकाबू थार ने 2 लोगों को कुचला, 1 की मौके पर ही मौत; कार में मिलीं शराब की बोतलें

राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी के पास 11 मूर्ति रोड पर रविवार सुबह सफेद रंग की एक बेकाबू थार गाड़ी ने दो लोगों को कुचल दिया। इस दर्दनाक घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 10:41 AM
दिल्ली पुलिस ने बताया कि आज सुबह 11 मूर्ति रोड पर एक कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है।

मृतक और घायल शख्स की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही हैं। कार संख्या UP14 GQ 8898 गाजियाबाद में रजिस्टर्ड है। पुलिस को कार के अंदर से कुछ शराब की बोतलें भी मिली हैं। इससे हादसे के वक्त कार चालक के नशे में होने का शक है।