दिल्ली में 1049 पेड़ किए जाएंगे शिफ्ट, जानिए कैसे होता है ट्रांसप्लांट, क्या नई जगह बच पाते हैं पेड़?

Delhi Tree Transplantation: दिल्ली के सरोजिनी नगर रिहायशी पुनर्विकास परियोजना के लिए 1,049 पेड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसप्लांट करने और 42 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है। जानिए कैसे होता है ये काम और इससे क्या पेड़ सुरक्षित रह पाते हैं।

Delhi Tree Transplantation: दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित जनरल पूल रेजिडेंशियल एकॉमोडेशन (GPRA) कॉलोनी के पुनर्विकास प्रोजेक्ट के लिए 1,049 पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित (ट्रांसप्लांट) किया जाएगा। इसके अलावा 42 पेड़ों को काटने की भी मंजूरी दी गई है। दिल्ली वन विभाग ने 19 जून को इस संबंध में आदेश जारी किया है। हालांकि, इस फैसले के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या बड़े पेड़ों को दूसरी जगह लगाने के बाद वे पहले की तरह जीवित रह पाते हैं?

वन विभाग के अनुसार, शुरुआत में परियोजना से 1,218 पेड़ प्रभावित हो रहे थे। जांच के दौरान 48 पेड़ परियोजना क्षेत्र से बाहर पाए गए, जबकि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) के निर्देश पर 79 और पेड़ों को बचा लिया गया। इसके बाद प्रभावित पेड़ों की संख्या घटकर 1,091 रह गई। इनमें से 1,049 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा और 42 पेड़ों को काटा जाएगा।

यह काम NBCC करेगी। एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि सभी 1,049 पेड़ों को द्वारका स्थित भारत वंदना पार्क में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही 10,910 देशी प्रजातियों के नए पौधे भी लगाए जाएं। यदि ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ जीवित नहीं बचते हैं, तो एजेंसी को अपने खर्च पर निर्धारित अनुपात में नए पेड़ लगाने होंगे।

आखिर कैसे होता है पेड़ों का ट्रांसप्लांट? पेड़ों का ट्रांसप्लांट किसी पौधे को उखाड़कर दूसरी जगह लगाने जितना आसान नहीं होता। सबसे पहले विशेषज्ञ यह तय करते हैं कि कौन-सा पेड़ सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके बाद पेड़ की जड़ों के चारों ओर बड़े घेरे में खुदाई की जाती है, ताकि जड़ों के साथ पर्याप्त मिट्टी सुरक्षित रह सके। इस मिट्टी के गोले (रूट बॉल) को विशेष सामग्री से बांधा जाता है।

फिर क्रेन और भारी मशीनों की मदद से पूरे पेड़ को सावधानी से उठाकर ट्रक पर रखा जाता है और नई जगह पहुंचाया जाता है। वहां पहले से तैयार गड्ढे में पेड़ को लगाया जाता है। इसके बाद कई महीनों तक नियमित सिंचाई, खाद, मिट्टी की नमी बनाए रखने और सहारे की व्यवस्था की जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रांसप्लांट के बाद शुरुआती कुछ महीने पेड़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।

क्या नई जगह जीवित रह पाते हैं पेड़? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रांसप्लांट की सफलता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे पेड़ की प्रजाति, उसकी उम्र, जड़ों की स्थिति, मौसम और बाद की देखभाल। यदि पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से की जाए और लंबे समय तक निगरानी रखी जाए, तो कई पेड़ सफलतापूर्वक नई जगह बढ़ते रहते हैं।

लेकिन पर्याप्त देखभाल न मिलने पर कई पेड़ सूख भी जाते हैं। इसी वजह से दिल्ली सरकार की ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी-2020 के तहत ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया की जियो-टैग्ड तस्वीरें अपलोड करना और हर साल प्रगति रिपोर्ट देना अनिवार्य किया गया है।

पर्यावरणविदों ने क्यों जताई चिंता? पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि ट्रांसप्लांटेशन को पेड़ बचाने का विकल्प तो माना जा सकता है, लेकिन यह हमेशा सफल नहीं होता। उनका आरोप है कि कई बार ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों की जीवित रहने की दर सार्वजनिक नहीं की जाती। साथ ही, क्षतिपूरक पौधारोपण (Compensatory Plantation) की भी स्वतंत्र निगरानी होनी चाहिए।