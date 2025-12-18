पलूशन को कम करने उतरीं 100 EV बसें, दिल्ली की महिलाओं को पिंक कार्ड वाली गुड न्यूज भी

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Dec 18, 2025 02:57 pm ISTUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, एएनआई
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए ज रेखा गुप्ता सरकार ने 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ दिल्ली इंटरस्टेट बस सेवा की भी शुरूआतहो गई। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज हम दिल्ली अंतर्राज्यीय (Interstate) बस सेवा शुरू कर रहे हैं, जो दिल्ली से धारूहेड़ा के बीच चलेगी। अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी की दिशा में यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही, आज से सड़कों पर 100 नई इलेक्ट्रिक बसें (EV buses) भी उतरेंगी।

रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करने का सबसे कारगर तरीका यह है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को इतना बेहतर बनाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने निजी वाहनों को छोड़कर हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करें।

बता दें कि अभी दिल्ली में 3,400 इलेक्ट्रिक बसें हैं। अगले साल तक इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि पूरी बस सेवा (बस फ्लीट) को पूरी तरह इलेक्ट्रिक (EV) बना दिया जाए। पिछले सालों में जो यूनिवर्सिटी बसें बंद कर दी गई थीं, उन्हें अब फिर से शुरू कर दिया गया है। रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली में प्रदूषण जांच केंद्रों की कमी के कारण बहुत से वाहनों के पास 'प्रदूषण सर्टिफिकेट' (PUC) नहीं था और वे बिना इसके ही सड़कों पर चल रहे थे। अब इस समस्या को दूर करने के लिए नंद नगरी, तेहखंड और बुराड़ी में नए 'ऑटोमैटिक टेस्टिंग सेंटर' बनाए जाएंगे।

सीएम ने आगे एक खुशखबरी देते हुए कहा कि दिल्ली की महिलाओं को अभी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल रही है। जल्द ही इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक नया 'पिंक कार्ड' सिस्टम लाया जाएगा। इस नए सिस्टम से महिलाओं को बार-बार टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें बस अपना कार्ड एक बार स्वाइप करना होगा और वे पूरे दिन में कितनी भी बार यात्रा कर सकेंगी।

रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार मेट्रो के चौथे चरण (Phase 4) को पूरा समर्थन दे रही है। इसके लिए एक बड़ा बजट तय किया गया है ताकि मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो सके। दिल्ली के सभी अंतर्राज्यीय बस अड्डों (ISBT) के नवीनीकरण (Renovation) का काम जारी है। सराय काले खां और आनंद विहार जैसे बस अड्डों को आधुनिक तकनीक से विकसित किया जा रहा है ताकि उनकी क्षमता को काफी हद तक बढ़ाया जा सके। नई इलेक्ट्रिक बसों के लिए बस डिपो को भी अपडेट किया जा रहा है। सभी बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक बेड़े को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

