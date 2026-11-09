दीवाली पर दिल्ली में बड़ा हादसा, आतिशबाजी में 10 साल के बच्चे की मौत; हाथ में जला रहा था अनार
हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा हाथ में ही अनार जलाने की कोशिश कर रहा थ। इसी दौरान अनार अचानक फट गया और बच्चे की छाती पर गंभीर चोट आ गई।
दिल्ली के नरेला इलाके में दीवाली की खुशियां अचानक मौत के मातम में बदल गई। यहां एक 10 साल के बच्चे की पटाखे फोड़ते समय मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चा पटाखे फोड़ रहा था। इसी दौरान एक फोड़ते वक्त वे गंभीर तौर पर झुलस गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना रविवार रात 9 बजकर 45 मिनट की है।
हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा हाथ में ही अनार जलाने की कोशिश कर रहा थ। इसी दौरान अनार अचानक फट गया और बच्चे की छाती पर गंभीर चोट आ गई। बताया जा रहा है कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मां ने अस्पताल पर लगाया आरोप
बच्चे की मौत के बाद उनकी मां का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने अस्पताल पर बेटे का ठीक से इलाज ना करने और उन्हें डराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा पटाखे फोड़ रहा था, जैसे सब फोड़ रहे थे। वो अनार और स्काई शॉट चला रहा था। एक पटाखा फूटकर पीछे से आकर उसे लगा जिससे उसके सीने पर गंभीर जख्म हो गए। उन्होंने कहा, मेरा बेटा तब भी सांसे ले रहा था। हम उसे अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने ठीक से उसका इलाज नहीं किया। उन्होंने हमे डाराया और धमकी भी दी। हमें इंसाफ चाहिए।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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