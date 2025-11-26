Hindustan Hindi News
पलूशन सर्टिफिकेट को लेकर लापरवाह हो रहे दिल्लीवाले, 42 दिन में कटे 1 लाख चालान

संक्षेप:

14 अक्टूबर को ग्रैप लागू होने के बाद से अधिकारियों ने पूरे शहर में 1,05,516 PUCC चालान जारी किए हैं, यानी रोजाना औसतन 2,300 से ज्यादा कार्रवाई हुई है। इनमें दोपहिया वाहनों का दबदबा रहा, जिनके 82,774 चालान हुए। यह सभी उल्लंघनों का लगभग 78% है।

Wed, 26 Nov 2025 10:25 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में पलूशन अपने चरम पर है, हर ओर सिर्फ जहरीली हवा और सफेद धुंध की चादर। बिना मास्क निकलें तो जान आफत में आ जाए पर इसके बावजूद दिल्लीवाले लापरवाही कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के डेटा के अनुसार, दिल्ली के लोग पलूशन सर्टिफिकेट रखने या उसे रिन्यू कराने में कोताही बरत रहे हैं। नए डेटा के अनुसार, पिछले 42 दिन में 1 लाख चालान काटे गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन करने वाले कार, ट्रक या कमर्शियल वाहन नहीं, बल्कि शहर के रोजमर्रा के दोपहिया वाहन हैं।

14 अक्टूबर को ग्रैप लागू होने के बाद से अधिकारियों ने पूरे शहर में 1,05,516 PUCC चालान जारी किए हैं, यानी रोजाना औसतन 2,300 से ज्यादा कार्रवाई हुई है। इनमें दोपहिया वाहनों का दबदबा रहा, जिनके 82,774 चालान हुए। यह सभी उल्लंघनों का लगभग 78% है। दूसरे शब्दों में कहें तो, जिन गाड़ियों पर जुर्माना लगा है, उनमें से हर पांच में से लगभग चार गाड़ियां बाइक या स्कूटर थीं।

कारों का स्थान इसके बाद रहा, जिनके 18,579 चालान हुए, जो कुल का लगभग पांचवां हिस्सा है। इसका मतलब है कि बिना वैध PUCC के पकड़ी गई हर एक कार के मुकाबले चार से ज़्यादा दोपहिया वाहन पकड़े गए। टीओआई (TOI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 1.5 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत (registered) वाहन हैं। सूत्रों के मुताबिक, इनमें से लगभग 66.5% दोपहिया वाहन हैं, जबकि लगभग 26% कार और जीप हैं।

जिन अन्य वाहनों पर चालान हुए, उनमें शामिल हैं:

➤हल्के मालवाहक वाहन: 1,615

➤तिपहिया वाहन: 1,266

➤कमर्शियल कारें और वैन: 728

➤HTV (भारी मालवाहक वाहन): 253

➤MGV (मध्यम मालवाहक वाहन): 101

➤अन्य: 117

यह डेटा उन वाहनों पर सीधा ध्यान केंद्रित करता है जो सड़कों और चालान दोनों की सूचियों पर हावी हैं। यह बात तब सामने आई है जब शहर में लंबे समय से सर्दियों के धुंध (smog) के लिए भारी वाहनों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत, बिना वैध PUCC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। वहीं, निर्माण सामग्री ले जा रहे जिन ट्रकों में सही से कवर नहीं लगा होता है, उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। BS-III मानकों से नीचे के गैर-दिल्ली कमर्शियल वाहनों को शहर की सीमाओं से वापस भेजा जा रहा है।

एडिशनल सीपी ट्रैफिक (मुख्यालय) सत्य वीर कटारा ने बताया कि GRAP के तहत सभी यूनिटों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, और उनकी टीमें चौराहों, सीमा चौकियों और मुख्य सड़कों पर लगातार काम कर रही हैं। कटारा ने जोर देकर कहा कि प्रवर्तन (enforcement) तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वाहन मालिकों को भी नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, "PUCC वैकल्पिक नहीं है। यह बीमा या फिटनेस सर्टिफिकेट जितना ही ज़रूरी है और इसे समय पर रिन्यू करवाना चाहिए।"

