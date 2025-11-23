Hindustan Hindi News
शिकायत दर्ज करने में देरी बुजुर्ग को राहत देने से इनकार करने का आधार नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

संक्षेप:

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि अगर कोई बुजुर्ग तय कानूनी तरीके से शिकायत दर्ज नहीं करा पाता तो उस वरिष्ठ नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।

Sun, 23 Nov 2025 07:08 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शिकायत दर्ज करने में देरी वरिष्ठ नागरिक अधिनिमय 2007 के तहत बुजुर्ग को राहत देने से इनकार करने का आधार नहीं है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि अगर कोई बुजुर्ग तय कानूनी तरीके से शिकायत दर्ज नहीं करा पाता तो उस वरिष्ठ नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।

बेंच ने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि बुजुर्ग अपने बच्चों के हाथों उत्पीड़न झेलते रहते हैं और शिकायत दर्ज करने से बचते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक की यह कहकर सहायता करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि मामला पुराना है। बेंच ने आगे कहा कि यह भी हो सकता है कि बुजुर्ग जल्दबाजी में कदम उठाने के बजाय अपने बच्चों के साथ सुलह करने की कोशिश करें।

बेंच ने एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। यह याचिका वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। ट्रिब्यूनल द्वारा इस आदेश में बुजुर्ग की बेटी, पति व दो बच्चों के खिलाफ बेदखली का आदेश रद्द कर दिया गया था। बुजुर्ग की बेटी अपने परिवार के साथ घर की दूसरी मंजिल पर रह रही थी।

बेटी के साथ पिता का संपत्ति को लेकर विवाद

यह प्रॉपर्टी पिता को 1976 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (जे.जे सेल) द्वारा जारी कब्जे के आधार पर आवंटित हुआ था। वर्ष 2014 में बुजुर्ग ने अपनी बेटी व उसके परिवार को अस्थायी रूप से दूसरी मंजिल पर रहने की इजाजत दी थी। बुजुर्ग का आरेाप था कि बेटी व उसका परिवार उसके व उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसी को लेकर बुजुर्ग ने ट्रिब्यूनल में शिकायत की थी। ट्रिब्यूनल ने घटना पुरानी बताकर मामले को खारिज कर दिया था।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
