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दिल्ली में अचानक बदला मौसम, तेज हवाओं से मिली गर्मी से राहत; ऑरेंज अलर्ट जारी

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के कई इलाकों में  शनिवार शाम मौसम अचानक बदल गया है जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आंधी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 

दिल्ली में अचानक बदला मौसम, तेज हवाओं से मिली गर्मी से राहत; ऑरेंज अलर्ट जारी

भीषण गर्मी और लू जैसी स्थिति की मार झेल रहे दिल्लीवासियों को शनिवार शाम को थोड़ी राहत मिली। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में घने बादल छा गए जिससे लोगों हीटवेव से राहत मिली। इसी के साथ मौसम विभाग ने आगे भी बारिश और आंधी की चेतावनी दी है। ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दक्षिण-पवूी दिल्ली , पूवी दिल्ली , शाहदरा , मध्य दिल्ली , उत्तर-पवूी दिल्ली , दक्षिणी दिल्ली , नई दिल्ली , दक्षिण-पश्चमी दिल्ली , पक्षिमी दिल्ली , उत्तर-पक्षिमी ल्ली , उत्तर , उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन , आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा और आंधी चलने के आसार है।

मौसम विभाग ने बताया है कि इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली , उत्तरी दिल्ली , के कुछ क्षहस्सों में हलकी बारिश, गरज-चमक और तेज बवा की आशंका जताई है।

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दो दिन येलो अलर्ट

इस बीच मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते आंधी और बारिश के आसार जताए हैं और दो दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। पूर्वानुमान के मुताबिक 28 जुलाई से 4 जुलाई तक, दिल्ली एनसीआ में लगातार आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 7 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। 30 अगस्त से तापमान गिर सकता है।

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इस दिन दोपहर और शाम को धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 39 और 29 डिग्री के आसपास रह सकता है। एक जुलाई को भी ऐसी स्थिति के आसार है। लोगों को सतर्क करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 2, 3 और 4 जुलाई को भी बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। इन तीनों दिन अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 23 डिग्री के आसपास रह सकता है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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