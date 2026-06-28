दिल्ली में अचानक बदला मौसम, तेज हवाओं से मिली गर्मी से राहत; ऑरेंज अलर्ट जारी
दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार शाम मौसम अचानक बदल गया है जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आंधी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
भीषण गर्मी और लू जैसी स्थिति की मार झेल रहे दिल्लीवासियों को शनिवार शाम को थोड़ी राहत मिली। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में घने बादल छा गए जिससे लोगों हीटवेव से राहत मिली। इसी के साथ मौसम विभाग ने आगे भी बारिश और आंधी की चेतावनी दी है। ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दक्षिण-पवूी दिल्ली , पूवी दिल्ली , शाहदरा , मध्य दिल्ली , उत्तर-पवूी दिल्ली , दक्षिणी दिल्ली , नई दिल्ली , दक्षिण-पश्चमी दिल्ली , पक्षिमी दिल्ली , उत्तर-पक्षिमी ल्ली , उत्तर , उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन , आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा और आंधी चलने के आसार है।
मौसम विभाग ने बताया है कि इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली , उत्तरी दिल्ली , के कुछ क्षहस्सों में हलकी बारिश, गरज-चमक और तेज बवा की आशंका जताई है।
दो दिन येलो अलर्ट
इस बीच मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते आंधी और बारिश के आसार जताए हैं और दो दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। पूर्वानुमान के मुताबिक 28 जुलाई से 4 जुलाई तक, दिल्ली एनसीआ में लगातार आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 7 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। 30 अगस्त से तापमान गिर सकता है।
इस दिन दोपहर और शाम को धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 39 और 29 डिग्री के आसपास रह सकता है। एक जुलाई को भी ऐसी स्थिति के आसार है। लोगों को सतर्क करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 2, 3 और 4 जुलाई को भी बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। इन तीनों दिन अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 23 डिग्री के आसपास रह सकता है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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