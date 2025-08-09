दिल्ली आते समय विमान में महिला को मिली गंदी सीट, उपभोक्ता फोरम ने एयरलाइंस कंपनी को सिखाया सबक

अपने आदेश में फोरम ने कहा कि एयरलाइन कंपनी सिचुएशन डेटा डिस्प्ले (SDD) रिपोर्ट पेश करने में विफल रही, जो मानक विमानन प्रोटोकॉल के अनुसार उसके आंतरिक परिचालन रिकॉर्ड का एक हिस्सा है।

दिल्ली के एक उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइंस कंपनी इंडिगो को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए एक महिला को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। एयरलाइंस पर यह जुर्माना एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान महिला को अस्वच्छ और दागदार सीट उपलब्ध कराने को लेकर लगाया गया है। अदालत ने माना कि इससे महिला को असुविधा, दर्द और मानसिक पीड़ा हुई थी। साथ ही उसे 25 हजार रुपए कानूनी व्यय के रूप में देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

यह फैसला नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पिंकी नाम की महिला द्वारा दायर शिकायत पर हुई सुनवाई के बाद सुनाया। शिकायत में उसने आरोप लगाया गया था कि इस साल 2 जनवरी को जब वह बाकू से नई दिल्ली की यात्रा कर रही थी, तो उसे अस्वच्छ, गंदी और दागदार सीट उपलब्ध कराई गई थी।

पिंकी ने आरोप लगाया कि यात्रा के दौरान जब उसने इस मामले में एयरलाइन कंपनी के पास शिकायत दर्ज कराई तो कंपनी ने बेहद असंवेदनशील तरीके से उसे खारिज कर दिया। हालांकि एयरलाइंस ने महिला के दावे का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने पिंकी की समस्या का संज्ञान लिया था और उसे एक अलग सीट भी दी थी, जिस पर बैठकर उसने स्वेच्छा से नई दिल्ली तक अपनी यात्रा पूरी की थी।

इसके बाद महिला द्वारा पेश किए गए सबूतों पर गौर करते हुए फोरम ने हाल ही में उपलब्ध कराए गए 9 जुलाई को दिए अपने आदेश में कहा, 'हम मानते हैं कि दूसरा पक्ष (इंडिगो) सेवा में कमी का दोषी है।'

फोरम ने कहा, 'जहां तक उसे हुई असुविधा, दर्द और मानसिक पीड़ा का सवाल है, हमारा मानना है कि उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसलिए हम विपक्षी पक्ष को उसे हुई मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश देते हैं।' इसके साथ ही आयोग ने मुकदमे के खर्च के रूप में महिला को 25,000 रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।