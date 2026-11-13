5 करोड़ दो वरना जान से मार देंगे; डिफेंस कंपनी के MD को गैंगस्टर रोहित गोदारा की धमकी
दिल्ली में डिफेंस कंपनी के एमपी साहिल लूथरा को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा पर ऐसा आरोप है। पांच करोड़ की रंगदारी मांगी है।
दिल्ली में एक डिफेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD) साहिल लूथरा से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। साहिल लूथरा ने कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है।
साहिल लूथरा 'विजयन त्रिशूल डिफेंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को चाणक्यपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक, बुधवार रात करीब आठ बजे उन्हें पांच करोड़ रुपये की रंगदारी देने और जान से मारने की धमकी मिली।
पुलिस ने कहा है कि वे शिकायत की जांच कर रहे हैं और कथित धमकी की जांच कर रहे हैं। बता दें कि उनकी कंपनी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम करती है। लूथरा का आरोप है कि पिछले साल भी उनसे 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और कार्यालय पर गोलीबारी करने का मामला सामने आ चुका है।
2024 से धमकियां मिल रहीं
लूथरा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उन्हें वर्ष 2024 से लगातार धमकियां मिल रही हैं और जबरन वसूली की कोशिश की जा रही है। साहिल लूथरा ने अपनी शिकायत में अक्टूबर 2025 में चाणक्यपुरी थाने में दर्ज एफआईआर का भी जिक्र किया। उस समय उन्होंने लगातार रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकियां मिलने की शिकायत की थी। बाद में यह मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था।
पुलिस ने जून में इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें पंजाब पुलिस का बर्खास्त दरोगा भी शामिल था। आरोप था कि इन लोगों ने लूथरा से 10 करोड़ रुपये वसूलने की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने उन्हें गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और खालिस्तानी तत्वों के नाम पर धमकियां दी थीं।
पुलिस सुरक्षा की मांग
उन्होंने पुलिस से तत्काल सुरक्षा देने और ताजा धमकी की विस्तृत जांच कराने की मांग की है। अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस को शिकायत मिल गई है। आरोपों और तथ्यों की पुष्टि की जा रही है। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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