Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्वाति मालीवाल और AAP के बीच क्या है ‘भेड़-बकरी’ वाला केस, केजरीवाल पर भड़कीं सांसद

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

आप के विधायक ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इसके बाद अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया और कहा कि वह डरने वाली नहीं हैं। 

स्वाति मालीवाल और AAP के बीच क्या है ‘भेड़-बकरी’ वाला केस, केजरीवाल पर भड़कीं सांसद

हाल ही में आम आदमी पार्टी (आप) के सात सांसदों के साथ संसदीय दल तोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में विलय करने वालीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। पंजाब के 'आप' विधायकों के लिए कथित तौर पर 'भेड़-बकरी' वाली एक टिप्पणी की वजह से उनके खिलाफ यह कदम उठाया गया है। स्वाति मालीवाल ने केस के बारे में मीडिया से जानकारी मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया और कहा कि वह डरने वाली नहीं हैं। मालीवाल ने कहा कि दो साल में उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वह दूसरी मिट्टी की बनी हैं।

केजरीवाल के घर में पिटाई का आरोप लगाने के बाद बागी हुईं स्वाति मालीवाल ने लंबे समय तक 'आप' के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। पिछले दिनों वह राघव चड्ढ़ा, संदीप पाठक समेत अन्य सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो गईं। मालीवाल ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने दो सच बोलने का अपराध किया है और इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है।

मालीवाल ने जिन दो बातों को अपना अपराध बताया उनका जिक्र करते हुए लिखा, 'पहला- पंजाब जैसे संवेदनशील सीमा वाले राज्य की कमान ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में है जो शराब के नशे में चूर होकर विधानसभा, मंदिर और गुरुद्वारा तक जाते हैं, और नशे की हालत में सरकारी फाइल्स साइन करते हैं। पंजाब की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनकी सरकार होश में चलाई जा रही है या नशे में।'

ये भी पढ़ें:केजरीवाल ने मेसेज शेयर करके लिखा- कट्टर पढ़ा लिखा हिंदू, भाजपा ने लगा दी क्लास

भेड़-बकरी वाली टिप्पणी का जिक्र करते हुए लिखा, 'जिस दिन पंजाब में 2 बम धमाके हुए, पंजाब की मंडियों में किसान परेशान बैठे हैं, 10-12 घंटे के पावर कट रोज लग रहे हैं, उस दिन पंजाब के सभी विधायकों को जबरदस्ती भेड़-बकरियों की तरह भरकर दिल्ली लाया गया। जबकि राष्ट्रपति जी के साथ अपॉइंटमेंट सिर्फ भगवंत मान जी का था। बाकी MLAs धूप में बाहर तख्तियां लेकर खड़े रहे और बाद में केजरीवाल जी के दरबार में हाजिरी लगवाई गई।'

मालीवाल ने आगे कहा कि जिस दिन पंजाब के विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों में रहकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए थी, पुलिस-प्रशासन के साथ समन्वय करना चाहिए था, जनता को भरोसा देना चाहिए था, उस दिन उनसे दिल्ली में राजनीतिक ड्रामा करवाया गया। कितना दुखद है कि इन विधायकों ने पंजाब के 3 करोड़ लोगों का भविष्य दिल्ली से आये सुपर सीएम, उनके गुंडे, हारे हुए विधायकों के हाथ दे दिया। इन विधायकों की क्या हालत है पूरा पंजाब जानता है। मुझपे केस लगाया है कि मैंने ये कहा कि इन विधायकों को भेड़-बकरी की तरह दिल्ली लाया गया।

ये भी पढ़ें:नेपाल-बांग्लादेश की तरह 'जेन जी' आंदोलन चाहते हैं केजरीवाल; कहा- सड़कों पर उतरिए

मालीवाल ने फिर कही 'भेड़-बकरी' वाली बात

मालीवाल ने अपनी टिप्पणी को दोहराते हुए कहा, 'मैं पंजाब और पंजाब के लोगों की दिल से बहुत इज्जत करती हूं। पंजाब गुरुओं की धरती है, शूरवीरों की धरती है। पंजाबी शेर हैं… यह ऐसी कौम है जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी। लेकिन आज पंजाब के मुख्यमंत्री और विधायकों ने दिल्ली के राजनीतिक गुंडों के सामने घुटने टेक दिए हैं। अगर यह भेड़-बकरी जैसा व्यवहार नहीं है, तो फिर क्या है?'

पता नहीं चला मैं किस मिट्टी की बनी हुई हूं: मालीवाल

मालीवाल ने यह भी कहा कि आज ही के दिन 2 साल पहले उन्हें पीटा गया था। उन्होंने कहा कि वह डरने वाली नहीं है, भले ही जेल में डाल दिया जाए। मालीवाल ने कहा, 'आज से ठीक 2 साल पहले, इसी दिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे अपने घर पर पिटवाया था। पिछले 2 सालों में केजरीवाल जी ने पूरी कोशिश की है मुझे खत्म करने की। अब एक और झूठे, मनगढ़ंत केस में मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं साफ कहना चाहती हूं- मैं अरविंद केजरीवाल जी की इन हथकंडों से डरने वाली नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल जी,एक क्या, पंजाब के हर ज़िले में मुझ पर केस कर दीजिए। सीधा जेल में डाल दीजिए। मैं डरने वाली नहीं हूं। आपको शायद अभी पता नहीं चला कि मैं किस मिट्टी की बनी हूं। पंजाब में मिलते हैं।'

क्या है भेड़-बकरी विवाद

दरअसल, भाजपा में शामिल हुए विधायकों की सदस्यता रद्द करवाने की मांग को लेकर पिछले दिनों पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इस दौरान पंजाब के विधायक भी दिल्ली पहुंचे थे और राष्ट्रपति भवन के पास धरना देते रहे। पंजाब के विधायकों को दिल्ली लाए जाने को लेकर स्वाति मालीवाल ने भेड़-बकरी वाली टिप्पणी सोशल मीडिया पर की थी। अब आप के विधायक ने इसे मानहानि बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस पर 19 मई को सुनवाई होनी है।

ये भी पढ़ें:कुमार विश्वास के बंगले पर क्यों इतनी चर्चा-बहस, केजरीवाल का भी जिक्र
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Delhi News Arvind Kejriwal
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।