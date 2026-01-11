Hindustan Hindi News
नोएडा में जून तक तैयार हो जाएगा डियर पार्क, डेडलाइन तय; सनसेट सफारी का ले सकेंगे लुत्फ

संक्षेप:

कानपुर, लखनऊ और हैदराबाद से हिरणों को लाया जाएगा। पार्क आने वालों को स्प्रिंगबोक, इम्पाला, वाइल्डबीस्ट और लेसर कुडू जैसी अफ्रीकी प्रजाति के हिरण भी देखने को मिलेंगे।

Jan 11, 2026 04:02 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा वालों को जल्द ही डियर पार्क की सौगात मिलने वाली है। पार्क में अलग-अलग प्रजातियों के हिरण देखने को मिलेंगे। डियर पार्क के निर्माण कार्य की डेडलाइन इसी साल जून माह तय की गई है। 32 एकड़ में फैले इस पार्क में अलग-अलग प्रजातियों के हिरण लाए जाएंगे जिनके अलग-अलग बाड़े विकसित किए जा रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने शनिवार को सेक्टर 91 में बन रहे इस डियर पार्क का निरीक्षण किया और अधिकारियों को परियोजना पर काम में तेजी लाने और जून तक इसे पूरा करने के निर्देश दिए।

टेंडर जारी किया गया

वहीं नोएडा अथॉरिटी के निदेशक (बागवानी) आनंद मोहन ने बताया कि 'नौ बाड़ों के निर्माण के लिए एक एजेंसी हायर करने के लिए टेंडर जारी किया गया है। बाड़े तैयार होते ही 132 हिरणों को अलग-अलग जगहों से पार्क में लाया जाएगा और ये काम जून तक पूरा हो जाएगा।'

अफ्रीकी प्रजाति के हिरण भी देखने को मिलेंगे

आपको बता दें कि डियर पार्क का निर्माण सेंट्रल जू अथॉरिटी के मानदंडों के अनुसार हो रहा है। कानपुर, लखनऊ और हैदराबाद से हिरणों को लाया जाएगा। पार्क आने वालों को स्प्रिंगबोक, इम्पाला, वाइल्डबीस्ट और लेसर कुडू जैसी अफ्रीकी प्रजाति के हिरण भी देखने को मिलेंगे। खास बात ये है कि इस पार्क में विजिटर सनसेट सफारी का भी लुत्फ उठा सकेंगे।

रात 10 बजे तक खुला रहेगा

डियर पार्क को खास तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। स्पेक्ट्रम लाइटिंग लगाई जाएगी जिससे हिरण को किसी तरह की तकलीफ न हो। वहीं दो मीटर ऊंची चारदीवारी बनाई जाएगी। एंट्री के लिए फीस ली जाएगी। ये पार्क रात 10 बजे तक खुला रहेगा।

