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किडनी पीली पड़ी, दिमाग में खून के थक्के और कई चोट; दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बाहरी चोटों में चेहरे, कोहनी, फोरआर्म, जांघ, छाती, पेट और दाहिनी बांह के आस-पास गहरे घाव और सूजन शामिल हैं। इसके अलावा, उनके बाएं घुटने के जोड़ पर एक इतना गहरा घाव पाया गया है जो सीधे हड्डी तक पहुंच गया था

किडनी पीली पड़ी, दिमाग में खून के थक्के और कई चोट; दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया

भोपाल की ट्विशा शर्मा के बाद ग्रेटर नोएडा में दीपिका नागर की मौत के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दोनों ही मामलों में ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। ट्विशा शर्मा ने अपने भोपाल स्थित ससुराल में फांसी लगातार आत्महत्या की तो वहीं दीपिका नागर की छत से कूदने की बात सामने आ रही है। इस बीच दीपका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, उनके शरीर पर कई गंभीर बाहरी और आंतरिक चोटें पाई गई हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि मौत से पहले उन्हें काफी शारीरिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि बाहरी चोटों में चेहरे, कोहनी, फोरआर्म, जांघ, छाती, पेट और दाहिनी बांह के आस-पास गहरे घाव और सूजन शामिल हैं। इसके अलावा, उनके बाएं घुटने के जोड़ पर एक इतना गहरा घाव पाया गया है जो सीधे हड्डी तक पहुंच गया था, और उनके बाएं कान से खून बहने की भी पुष्टि हुई है।

दीपिका के दिमाग के बीच और बाई ओर वाले हिस्से में खून के थक्के जमे हुए मिले हैं। इसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग होने की बात भी सामने आई है। उनकी बाई किडनी भी पीली पड़ चुकी थी और बार्ट चैंबर भी पूरी तरह खाली पाए गए।

दीपिका के अंकल ने क्या बताया?

वहीं दीपिका के चाचा विशेष नागर ने कहा, उसके शव पर कोई फ्रैक्चर नहीं है। उसके शरीर पर कई निशान हैं और ऐसा लगता है कि उस पर हमला किया गया था... पेट के पास एक बड़ा घाव है, जो गोली या चाकू से लग रहा है। सिर पर भी गंभीर चोट है। अधिकारियों ने मुझे बताया कि उसके आंतरिक अंगों को काफी नुकसान पहुंचा है। हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं।

बता दें, दीपिका की शादी करीब डेढ़ साल पहले जलपुरा गांव के निवासी ऋतिक से हुई थी। उनके पिता ने आरोप लगाया था कि शादी में 11 लाख रुपए कैश, सोना और स्कॉर्पियो गाड़ी देने के बाद भी ससुराल वाले दीपिका को परेशान करते थे। घटना वाले दिन भी वह उसके ससुराल बात करने और समझाने गए थे। लेकिन इसके कुछ देर बाद उन्हें फोन आया कि उनकी बेटी छत से गिर गई है। उसे अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि दीपिका के पिता की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला के पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है।

यह घटना अगस्त 2025 में ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या के एक अन्य मामले के कुछ महीनों बाद सामने आई है। इस मामले में निक्की भाटी नाम की महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने 36 लाख रुपए की दहेज मांग पूरी न होने पर पर जिंदा जला दिया था।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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