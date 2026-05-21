दीपिका नागर की सास समेत 2 और गिरफ्तार, पति और ससुर पहले ही शिकंजे में; 7 पर FIR
दीपिका नागर की दहेज के लिए हत्या मामले में पुलिस ने सास और चाचा ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले में सात पर मुकदमा हुआ है। पति और ससुर पहले से अरेस्ट हैं।
Deepika Nagar Death Case: ग्रेनो वेस्ट के जलपुरा गांव में विवाहित दीपिका नागर की दहेज के लिए हत्या करने के आरोप में पुलिस ने सास और चाचा ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस का दावा है कि घटना में शामिल फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
कुड़ीखेड़ा गांव निवासी संजय नागर ने अपनी 24 वर्षीय बेटी दीपिका नागर का विवाह 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा गांव निवासी रितिक के साथ किया था। पिता संजय के अनुसार शादी में उन्होंने करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए थे। इसके बावजूद बेटी के ससुराल वाले लगातार अतिरिक्त दहेज में एक फॉर्च्यूनर और 50 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। पिता का आरोप है कि दहेज के लिए आरोपियों ने रविवार को उनकी बेटी की हत्या कर उसे घर की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में सात लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
पति और ससुर पहले से शिकंजे में
पुलिस ने कार्रवाई कर पति रितिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर लिया था। सेक्टर ईकोटेक-3 कोतवाली प्रभारी ने बताया कि अब इस मामले में बुधवार को दीपिका की सास पूनम और चाचा ससुर विनोद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की टीम अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
विधायक सांत्वना देने पहुंचे
दादरी के विधायक तेजपाल नागर बुधवार को कुड़ीखेड़ा गांव स्थित दीपिका नागर के घर पहुंचे। उन्होंने घटना को लेकर दुख व्यक्त किया और परिवार को सांत्वना दी। विधायक ने परिवार के लोगों को भरोसा दिया कि इस घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दादरी विधायक ने कहा कि दहेज के लिए किसी की बेटी की हत्या करना जघन्य अपराध है।
अस्थियां गंगा में विसर्जित
दीपिका के परिवार के लोग बुधवार को अस्थि विसर्जन करने बृजघाट गंगा पर पहुंचे। यहां गंगा में अस्थियां प्रवाहित की गईं। घर में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हवन भी किया गया।
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया
सेक्टर ईकोटेक-3 कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मंगलवार की रात दीपिका के परिवार को जलपुरा गांव बुलवाया। पुलिस इसके बाद परिवार के लोगों को लेकर दीपिका के पति रितिक के घर पहुंची। यहां घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस पूरे घटनाक्रम का पता लगाने का प्रयास कर रही है। परिवार के लोगों को भी घटनास्थल दिखाया गया। उनसे जानकारी जुटाई गई। दीपिका का बिसरा सुरक्षित रखा गया था।
आरोपियों के घर के पास कैमरे नहीं मिले
पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देख रही है, लेकिन घर के आसपास किसी के यहां सीसीटीवी कैमरे लगे दिखाई नहीं दिए। यदि आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो घटना के बारे में सही जानकारी मिल सकती थी। हालांकि, पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज से पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दीपिका छत से कूदी थी या उसे किसी ने फेंका। कैमरे की फुटेज से घटना के बारे में सही पता चल सकेगा।
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