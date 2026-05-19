दीपिका नागर ने बताई थी झगड़े की बात तो दिन में समझाने पहुंचे थे पिता, रात को मौत; क्या-क्या हुआ था
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जलपुरा गांव में दहेज के लिए दीपिका नागर की हत्या का आरोप लगा है। मायकेवालों का कहना है कि दहेज के लालच में उनकी बेटी की हत्या कर दी गई, जबकि ससुराल पक्ष का दावा है कि वह छत से गिर गई थी।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जलपुरा गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी से लग्जरी कार और 50 लाख की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर शव छत से नीचे फेंका गया। पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक कुड़ी खेड़ा गांव निवासी संजय नागर ने अपनी 24 वर्षीय बेटी दीपिका नागर का विवाह 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा गांव निवासी रितिक के साथ किया था। शादी में उन्होंने करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए थे। इसके बावजूद ससुराल वाले लगातार अतिरिक्त दहेज में एक फॉर्च्यूनर और 50 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। दीपिका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पिता ने कई बार बेटी और ससुराल वालों को समझाने का प्रयास किया।
पिता ने बताया कि उनकी बेटी दीपिका ने 17 मई को उन्हें फोन कर बताया कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। दहेज में गाड़ी और रुपये लाने को कह रहे हैं। रविवार की शाम को वह बेटी की ससुराल गए और बातचीत कर वापस आ गए। रात में उन्हें फोन आया कि दीपिका छत से गिर गई है। वह उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। परिजन अस्पताल पहुंचे तो उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी और उसके शरीर पर चोट के निशान थे।
पिता ने कहा- हत्या के बाद तीसरी मंजिल से शव को फेंका
पिता ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने दीपिका की हत्या कर उसके शव को तीसरी मंजिल से नीचे फेंका। पिता ने इस मामले में आरोपी पति और ससुर समेत सात लोगों के खिलाफ सेक्टर ईकोटेक तीन कोतवाली में तहरीर दी है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति रितिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस जांच में पता चला है कि दीपिका बीएड पास थी। वहीं आरोपी पति बीए एलएलबी का छात्र है।
दिन में समझाने गए थे पिता, रात को मौत
बेटी को खोने के बाद पिता संजय नागर काफी टूट गए। वे दोपहर में बेटी के ससुराल गए और सुलह कराई और रात को ही उनकी बेटी को छत से फेंक दिया गया। संजय नागर ने रोते हुए बताया कि रविवार को दिन में बेटी का फोन आया था। बेटी ने बताया था कि उसके साथ झगड़ा किया जा रहा है। वह अपने एक रिश्तेदार के साथ जलपुरा गांव पहुंचे। ससुराल पक्ष के लोगों को काफी समझाया। बेटी को भी समझाया। बेटी के ससुराल वालों ने पूरा आश्वासन दिया कि आगे से कुछ नहीं होगा। वह बेटी के ससुराल से घर पहुंचे। इसी बीच बेटी के ससुर का फोन आ गया। उसने कहा उनकी बेटी दीपिका गिर गई। यह नहीं बताया, कहां से गिरी है। वह अपनी पत्नी, बेटे और भाई के साथ तुरंत कार में सवार होकर शारदा अस्पताल पहुंच गए। जब परिवार वहां पहुंचा तो पता चला कि बेटी इस दुनिया में नहीं रही।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं
दीपिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या और आत्महत्या को लेकर मामला उलझा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। एसीपी राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। इसके चलते बिसरा सुरक्षित रखा गया है। बिसरा को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। बिसरा रिपोर्ट के बाद सही कारण पता चल सकेगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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