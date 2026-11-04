दीपके को अमेरिका, रांका को पाकिस्तान से फंडिंग; BJP मंत्री के दावे पर दास बोले- 'थैंक्स जितेंद्र भाई'
'थैंक्स जितेंद्र भाई...' ये धन्यवाद कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को बोला है। मगर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ है?
'थैंक्स जितेंद्र भाई...' ये धन्यवाद कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने मोदी सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को बोला है। मगर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ है? दास ने ये बात CJP फाउंडर अभिजीत दीपके के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखी है। दरअसल, इस पूरी कड़ी की शुरूआत भाजपा मंत्री के उस दावे से हुई है, जिसमें उन्होंने CJP नेताओं के विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए थे। समझिए क्या है मामला।
CJP नेताओं की विदेशी फंडिंग के दावे
भाजपा मंत्री जितेंद्र सिंह ने CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके और सह-संस्थापक आशुतोष रांका पर विदेशी फंडिंग लेने के आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- “दीपके को अमेरिका स्थित डोनर्स से, जबकि रांका को पाकिस्तान के नेताओं और अन्य लोगों से आर्थिक मदद मिली है।” उन्होंने कहा, "इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि उन्हें अनधिकृत सोर्स से रकम मिल रही है, जिनमें देश के भीतर और बाहर काम करने वाले भारत-विरोधी एनजीओ और भारत-विरोधी संगठन शामिल हैं।"
सौरव दास बोले- थैंक्स जितेंद्र भाई...
इन्हीं आरोपों की खबर पर अभिजीत दीपके ने सवाल करते हुए एक्स पर लिखा- "और सौरव को?" इस ट्वीट के जवाब में तंज भरे अंदाज में सौरव दास ने लिखा- "ए भाई, थोड़ा अपना टारगेट और फोकस दोनों तरफ से बदलो भी! मुझे थोड़ा सोशल मीडिया/इस सब से ब्रेक लेकर खुद को डिटॉक्स करने दो!" इसके बाद लिखा- "थैंक्स जितेंद्र भाई, मुझे भूलने के लिए।"
SIR और सरकार विरोधी कामों में खर्च हुए रुपये
विदेशी फंडिंग का आरोप लगाते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा था- “वहां से मिले पैसे का इस्तेमाल SIR के खिलाफ अभियान और सरकार विरोधी नैरेटिव तैयार करने में किया जा रहा है। जितेंद्र सिंह ने विदेशी फंडिंग पर नियंत्रण के लिए FCRA कानून का भी बचाव किया।”
जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाते समय अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका के नाम लिए। वह एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी मंत्री ने कहा कि विदेशी-वित्तपोषित एनजीओ, 'डीप-स्टेट' के एजेंट और भारत-विरोधी ताकतें इस अभियान के पीछे थीं, और उन्होंने विदेशी धन के प्रवाह पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाए गए एक कदम के रूप में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) का हवाला दिया।
मंत्री ने तंज कसते हुए कहा, "जब भी उन्हें कोई मुद्दा मिलता है, तो वे चुन-चुनकर उसे उठाते हैं। इससे पहले उन्होंने शिक्षा का मुद्दा उठाया था। लेकिन वह मुद्दा दिल्ली का था, पंजाब या कर्नाटक का नहीं। जहां-जहां कांग्रेस सत्ता में है, वहां सब कुछ ठीक-ठाक ही माना जाता है।"
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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