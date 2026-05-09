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जिंदा आदमी की डेथ रिपोर्ट जारी कर दी, दिल्ली के अस्पताल में हैरान करने वाला मामला

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरएमएल अस्पताल ने एक जिंदा मरीज की मृत्यु रिपोर्ट जारी कर दी। अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही के सामने आते ही मरीज के परिजन हैरान रह गए। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है।

जिंदा आदमी की डेथ रिपोर्ट जारी कर दी, दिल्ली के अस्पताल में हैरान करने वाला मामला

दिल्ली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरएमएल अस्पताल ने एक जिंदा मरीज की मृत्यु रिपोर्ट जारी कर दी। अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही के सामने आते ही मरीज के परिजन हैरान रह गए। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है।

पीड़ित जितेंद्र कुकरेती अशोक विहार के पास अंकुर विहार में रहते हैं। उनके ममेरे भाई ओम प्रकाश बडोला ने बताया कि बीते माह गुरुग्राम से लौटे वक्त जितेंद्र पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया था। इसके बाद जितेंद्र ने आरएमएल अस्पताल में रेबीज का टीका लगवाया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। यूरिन में परेशानी और पेट में संक्रमण होने पर उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी के तीन-चार दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इसके बाद सर्जरी की जगह पर जितेंद्र को गंभीर संक्रमण हो गया। वह दोबारा अस्पताल गए। करीब पांच दिन भर्ती रखने के बाद उन्हें घर ले जाने की सलाह दे गई।

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आरएमएल में दूसरी बार भी इलाज के बाद जितेंद्र को आराम नहीं हुआ, तो परिजन उन्हें एक निजी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने मरीज की रिपोर्ट देखी तो हैरान रह गए। दरअसल, मरीज को डिस्चार्ज समरी की जगह मृत्यु रिपोर्ट लिखी पर्ची दी गई थी, जो 23 अप्रैल को जारी की गई थी। निजी अस्पताल में भर्ती रहने के बाद मरीज के स्वास्थ्य में सुधार है।

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हर सप्ताह अस्पतालों में निरीक्षण होगा

स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं की निगरानी को मजबूत बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने चार टीमें गठित की है। हर टीम की कमान विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को दी गई है। प्रत्येक टीम को सात से आठ अस्पतालों के निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी है। टीमें हर सप्ताह एक-एक अस्पताल का निरीक्षण करेंगी।

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विश्व थैलेसीमिया दिवस पर रक्तदान शिविर

विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर हिंदूराव अस्पताल के थैलेसीमिया कंट्रोल सेल और रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर ने शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में कॉलेज ऑफ एमटीएल के छात्रों, डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और आम लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान थैलेसीमिया के बारे में जागरूक भी किया गया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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