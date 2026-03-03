पलवल के बूस्टिंग स्टेशन में डूबने से बच्चे की मौत पर ऐक्शन, SDO और JE सस्पेंड
पलवल के कैलाश नगर में एक खुले पानी के टैंक में गिरने से 11 वर्षीय मासूम शिवम की मौत हो गई थी। इस भारी लापरवाही पर कड़ा एक्शन लेते हुए मंत्री रणबीर गंगवा ने संबंधित एसडीओ और जेई को तुरंत सस्पेंड कर दिया है।
पलवल के कैलाश नगर में एक दुखद हादसे में 11 साल के बच्ची की बूस्टिंग स्टेशन के खुले टैंक में डूबने से मौत हो गई थी। इस गंभीर लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मंत्री रणबीर गंगवा ने संबंधित एसडीओ प्रीति और जेई रामबीर सिंह को तुरंत सस्पेंड कर दिया है जबकि एक्सईन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच में सामने आया कि टैंक पर ढक्कन या जाली न होने के कारण बच्चा खेलते समय उसमें गिर गया था।
पुलिस ने निर्माण कार्य कर रही दो कंपनियों पर भी केस दर्ज किया है। मंत्री ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी जल टैंकों के सुरक्षा निरीक्षण के कड़े निर्देश दिए हैं।
पलवल में कैलाश नगर में बूस्टिंग स्टेशन में 11 वर्षीय बच्चे की डूबने से हुई मौत के मामले में हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने इस मामले में एसडीओ और जेई को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही संबंधित एक्सईन को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंत्री के निर्देशों के बाद मामले में विभाग ने एसडीओ प्रीति और जेई रामबीर सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।
मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थलों पर बुनियादी ढांचे की जिम्मेदारी विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बूस्टिंग स्टेशनों, वाटर टैंकों और संबंधित परिसरों का तत्काल निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पानी के टैंक पर नहीं था ढक्कन
26 फरवरी को शाम साढ़े पांच बजे 11 वर्षीय बेटा शिवम घर से खेलने के लिए गया था। शिवम कैलाश नगर में बन रहे गोविंद नगर बूस्टर में खेल रहा था लेकिन बूस्टर के अंदर पानी के टैंक पर न तो ढक्कन था और न ही कोई जाली लगी हुई थी। शिवम खेलते हुए ढक्कन न लगा होने के कारण उसमें गिर गया और उसकी मौत हो गई थी।
बूस्टर बना रही दो कंपनियों पर केस
कैंप थाना पुलिस ने मृतक शिवम की मां रीना की शिकायत पर हरिओम इंजिनियर मैसर्ज होरिकाम इंजीनीयर्स व सिल्पा होरिकाम जेवी हैदराबाद के विरुद्ध केस दर्ज किया था। ये दोनों कम्पनियां इस एजेंसी इस बूस्टर का निर्माण कर रही थी। सुरक्षा इंतजाम न होने के कारण बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी। लापरवाही के कारण ही यह हादसा हुआ।
रिपोर्ट- मोनी देवी
