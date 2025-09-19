deaf and dumb bankar gurugram ke 19 gharon mein chori karne wali gang ka bhandafod 2 arrested गूंगे-बहरे बन गुरुग्राम के डेढ़ दर्जन घरों से चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
गूंगे-बहरे बन गुरुग्राम के डेढ़ दर्जन घरों से चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार

गुरुग्राम में गूंगे-बहरे होने का बहाना बनाकर घरों में घुसकर लैपटॉप और मोबाइल फोन चोरी करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ में दोनों ने गुरुग्राम में 19 चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामFri, 19 Sep 2025 11:19 AM
डीएलएफ फेज-3 पुलिस थाने में 9 सितंबर को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके यू-ब्लॉक स्थित मकान में घुसकर दो लैपटॉप और एक मोबाइल फोन चोरी कर लिया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अपराध शाखा सेक्टर-43 प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक टीम ने इस मामले की जांच की। टीम ने 17 सितंबर को दिल्ली के कालका गढ़ी से दो आरोपियों सी. बाबू और प्रभु को गिरफ्तार किया। दोनों आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली में किराए के कमरे में रहते हैं। चोरी का सामान कोरियर और साथियों के माध्यम से चेन्नई भेज देते थे।

दिन में करते थे रेकी : पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। चोरी के लिए अनोखा तरीका अपनाते थे। दिन के समय वे गूंगा-बहरा होने का नाटक करते थे और हाथ में एक डायरी या पर्ची लेकर घरों और पीजी में जाते थे। इस दौरान वे मकानों की रेकी करते थे।

रात को देते थे वारदात को अंजाम

रेकी करने के बाद वे रात के समय, खासकर सुबह 3 से 4 बजे के बीच मास्क लगाकर और साफ-सुथरे कपड़े पहनकर घरों में घुसते थे। लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान चुरा लेते थे। इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा ने बताया कि चोरी का सामान ये आरोपी अलग-अलग तरीकों से ठिकाने लगाते थे। चोरी के सामान को कोरियर के जरिये चेन्नई भेज देते थे या फिर उनके कुछ साथी ट्रेन से सामान लेकर जाते थे। कई बार वे चोरी किए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान के पार्ट्स निकालकर अलग-अलग बेचते थे। पुलिस का कहना कि पार्ट्स अलग-अलग करके बेचने से वे पकड़ में भी नहीं आ पा रहे थे।

पांच सालों से कर रहे थे चोरी

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे पिछले पांच सालों से इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने गुरुग्राम में ही 19 चोरियों को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस अब उनके गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के सामान को खरीदने वालों की तलाश कर रही है।