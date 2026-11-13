फिर बढ़ी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों के खत्म करने की समय सीमा, हजारों लोग प्रभावित
इससे पहले कूड़े के पहाड़ को 2024 के अंत तक भी खत्म करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह इसे फिर से आगे 2026 तक समय सीमा तय कर दी गई थी।
राहुल मानव, नई दिल्ली: तीनों लैंडफिल साइटों के कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की समय सीमा बीते छह से आठ सालों में कई बार बढ़ाई जा चुका है। तीनों लैंडफिल साइटों में आसपास हजारों लोग रहते हैं। इन स्थानीय निवासियों ने लैंडफिल साइटों पर आग लगने, जहरीली गैसों के वातावरण को दूषित करने जैसी कई शिकायतें भी निगम प्रशासन और अन्य विभागों से की हैं। इस बीच निगम प्रशासन ने ओखला और भलस्वा लैंडफिल साइट के कूड़े के पहाड़ को इस साल दिसंबर के आखिर तक और गाजीपुर लैंडफिल साइट को दिसंबर 2027 तक खत्म करने की समय सीमा तय की गई थी। लेकिन अब ओखला की समय सीमा दो महीने और भलस्वा लैंडफिल साइटों की समय सीमा छह महीने की अवधि तक बढ़ा दी गई है। गाजीपुर लैंडफिल साइट की समय समय दिसंबर 2027 तय गई है। इससे पहले निगम प्रशासन पूर्व में कई बार लैंडफिल साइट के कूड़े के पहाड़ समाप्त करने की समय सीमा तय कर उसे आगे बढ़ाया है। इससे पहले कूड़े के पहाड़ को 2024 के अंत तक भी खत्म करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह इसे फिर से आगे 2026 तक समय सीमा तय कर दी गई थी।
निगम अधिकारियों के अनुसार अब तक तीनों लैंडफिल साइटों से 220 लाख मीट्रिक टन से अधिक वर्षों पुराने कचरे और लीगेसी वेस्ट को हटाया जा जुका है। साल 2019 में जब निगम प्रशासन ने तीनों लैंडफिल साइटों में जैव खन्न की प्रक्रिया लीगेसी वेस्ट के लिए शुरू की थी। तब तीनों लैंडफिल साइटों पर कुल 280 लाख मीट्रिक टन कूड़े मौजूद था। इसमें भलस्वा लैंडफिल साइट पर 80 लाख मीट्रिक टन कचरा, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 140 लाख
मीट्रिक टन कचरा और ओखला लैंडफिल साइट पर 60 लाख मीट्रिक टन कचरा मौजूद था। अब जैव खनन प्रक्रिया के तहत मौजूदा स्थित में भलस्वा लैंडफिल साइट पर लगभग दस लाख मीट्रिक टन कचरा, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगभग 61 लाख मीट्रिक टन कचरा और ओखला लैंडफिल साइट पर लगभग सात लाख मीट्रिक टन कचरा मौजूद है। भलस्वा लैंडफिल साइट को वर्ष 1994 में, ओखला लैंडफिल साइट को वर्ष 1996 और गाजीपुर लैंडफिल साइट को वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था।
पुराने और नए कचरे के निस्तारण के लिए अलग-अलग एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी : महापौर
महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि तीनों लैंडफिल साइटों पर कूड़े के निस्तारण के कार्य में तेजी लाने के लिए वर्षों पुराने कचरो को कम करने और हर दिन उत्पन्न हो रहे नए कचरे को संसाधित करने के लिए अलग-अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगले छह महीने में भलस्वा लैंडफिल साइट में पुराने लीगेसी वेस्ट को खत्म कर दिया जाएगा। ओखला में दो से तीन महीने में और गाजीपुर में दिसंबर 2027 तक लीगेसी वेस्ट को हटा दिया जाएगा। तीनों लैंडफिल साइटों में लीगेसी वेस्ट और नए कचरे को संसाधित करने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। नई मशीनें लगाई जा रही हैं। भलस्वा में लगभग 102 लाख मीट्रिक टन पुराने कूड़े का निस्तारण कर दिया गया है। बाकी लैंडफिल साइट में काम लगातार जारी है।
'नई परियोजनाएं शुरू होने से कूड़े के निस्तारण में आएगी तेजी'
निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि तीनों लैंडफिल साइटों के कूड़े के पहाड़ को खत्म कर दिया जाए। साथ ही, हर दिन उत्पन्न होने वाले कचरे को भी उसी दिन ही निस्तारण व रिसाइकल कर दिया जाए। इसके तहत नए वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र, निर्माणाधीन संयंत्र, कूड़े के निस्तारण व संसाधित करने के नए संयंत्र लगाए जाने का कार्य भी जारी है।
अपशिष्ट प्रबंधन की योजना के लिए इन योजनाएं पर काम कर रहा निगम
- निगम प्रशासन के अनुसार डेढ़ वर्षों में 217.17 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण तीनों लैंडफिल साइटों से किया गया।
- इससे निगम के अधीन 100 एकड़ जमीन तीनों लैंडफिल साइटों पर खाली हो चुकी है।
- खाली हो चुकी भूमि पर डॉग शेल्टर होम समेत कई परियोजनाएं लागू करने की योजना है।
- दिल्ली की कॉलोनियों को जीरो वेस्ट कॉलोनियों में परिवर्तित किया जा रहा है
- पांच जगहों पर 5900 मीट्रिक टन प्रतिदिन कूड़े के संसाधित संयंत्रों से कूड़ा निस्तारण के लिए स्थापित करने का काम शुरू हो चुका है।
- छह हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन कूड़े के निस्तारण के लिए चार जगहों पर संसाधित संयंत्रों को लगाने की योजना तैयार हो रही है।
- चार नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट गाजीपुर, नरेला, ओखला और तेखंड में नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित होंगे।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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