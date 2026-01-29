Hindustan Hindi News
गुरुग्राम के होटल में मिली इंजीनियर की लाश, दो विदेशी नागरिकों के साथ रुका था

गुरुग्राम के होटल में मिली इंजीनियर की लाश, दो विदेशी नागरिकों के साथ रुका था

संक्षेप:

Jan 29, 2026 06:12 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम में सेक्टर 29 स्थित फाइव स्टार क्राउन प्लाजा होटल में इंजीनियर की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वह बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी में जॉब करता था और काम के सिलसिले में गुरुग्राम आया हुआ था। मृतक की पहचान विजय सरूप के रूप में हुई है। 38 साल का विजय सरूप चार दिन पहले कंपनी के काम से गुरुग्राम आया था और क्राउन प्लाजा होटल में रुका हुआ था।

शुरुआती जांच में पुलिस इसे हार्ट अटैक से मौत का मामला मान रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस ने शव को पोस्टमोर्टेम के लिए गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल भेज दिया है।

बाथरूम में मृत पड़े थे

विजय दो अन्य विदेशी नागरिकों के साथ होटल में रुका हुआ था। इनमें से एक जापान मूल का नागरिक है। दोनों विदेशी नागरिक गुरुवार सुबह 10 बजे अपनी कंपनी में चले गए थे जबकि, विजय बाथरूम में फ्रेश होने और नहाने गए थे। विजय काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो उसके दोनों साथियों ने उसे कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने फोन नहीं उठाया तो उन्होंने होटल स्टाफ को सूचना दी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

होटल स्टाफ की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। विजय अपने कमरे के बाथरूम में मृत पड़े थे। उन्हें तुरंत एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मृतक के परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है।

गुरुग्राम के इंजीनियर की मसूरी में हुई थी मौत

2 जनवरी को गुरुग्राम में एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मसूरी के होम स्टे में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी। भोपाल के रहने वाले 26 साल के हर्ष बिजौरे ने गुरुग्राम में मल्टी नेशनल कंपनी से रिजाइन किया था। 30 दिसंबर को लास्ट वर्किंग डे था। उसने आखिरी बार पिता जितेंद्र बिजौरे को फोन पर कहा था कि पापा अभी माइंड फ्रेश करने मसूरी जा रहा हूं। लौटकर नई जॉब तलाशूंगा।

अगली सुबह ही पिता को हर्ष की मौत की खबर मिली। हर्ष परिवार में इकलौता बेटा था। कॉर्पोरेट जॉब स्ट्रेस को उसकी मौत का जिम्मेदार माना गया था। आईटी हब में काम करने वाले युवाओं में बढ़ते स्ट्रेस और हार्ट अटैक के खतरे बढ़ गए हैं।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News
