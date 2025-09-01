ddma ordered closure of traffic on old railway bridge from tuesday due to yamuna river flood दिल्ली में उफान पर यमुना, ओल्ड ब्रिज होगा बंद; लोगों को सेफ जगह जाने की सलाह, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में उफान पर यमुना, ओल्ड ब्रिज होगा बंद; लोगों को सेफ जगह जाने की सलाह

दिल्ली में यमुना नदी की लहरें अब डराने लगी हैं। यमुना के उफान को देखते हुए ओल्ड यमुना ब्रिज से ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। साथ ही बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की सलाह दी गई है।

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 07:13 PM
यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के चलते पुराने लोहे के पुल को मंगलवास शाम से बंद कर दिया जाएगा। इस पुल से फिलहाल रेल परिचालन किया जा रहा है। पुरानी दिल्ली से आने-जाने वाली गाड़ियों को वैकल्पिक रूट से भेजा जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों को इसे ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली एवं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की सलाह दी है।

206 मीटर पहुंच सकता है जलस्तर

अधिकारियों ने बताया कि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सोमवार सुबह हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से तीन लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। प्रशासन की तरफ से सूचित किया गया है कि यह पानी मंगलवार शाम 5 से 8 बजे के बीच दिल्ली पहुंच जाएगा। इस पानी के आने से यमुना का जलस्तर 206 मीटर से ज्यादा हो सकता है।

ओल्ड ब्रिज होगा बंद

इसे ध्यान में रखते हुए शाहदरा डीएम की तरफ से रेलवे अधिकारियों को पुराना लोहे का पुल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए रेलवे अधिकारियों ने मंगलवार साम 5 बजे से लोहे के पुल पर रेलगाड़ियों का परिचालन निलंबित करने का निर्णय लिया है।

बैकल्पिक रास्तों से चलाई जाएंगी ट्रेनें

रेलवे अधिकारियों ने इसे ध्यान में रखते हुए रेलगाड़ियों को वैकल्पिक रूट से चलाने का फैसला किया है। इसे ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली एवं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों से संबंधित जानकारी की घोषणा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

206 मीटर पहुंचा जलस्तर तो क्या होगा?

अधिकारियों की मानें तो हथिनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोमवार शाम 5 बजे पुराने रेलवे पुल पर नदी का जलस्तर 204.94 मीटर तक पहुंच गया। दिल्ली के लिए चेतावनी का निशान 204.50 मीटर और खतरे का निशान 205.33 मीटर है। जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचने पर लोगों को निकालने का काम शुरू हो जाता है।

लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथिनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण सोमवार अपराह्न 12 बजे पुराने रेलवे पुल (ओआरबी) पर यमुना का जलस्तर 204.87 मीटर तक पहुंच गया। यमुना का जलस्तर मंगलवार शाम तक 206 मीटर के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। इसे देखते हुए अधिकारियों ने बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आगाह करने और उन्हें सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की सलाह दी है।

3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आने की आशंका

दिल्ली के छह जिलों के निचले इलाकों में लगभग 15,000 लोग रहते हैं। लगभग 5,000 लोग बाढ़ क्षेत्र में रहते हैं। दिल्ली के संभागीय आयुक्त नीरज सेमवाल ने कहा कि अगले कुछ दिनों में बैराजों से तीन लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने की उम्मीद है। हमने संबंधित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों को जरूरी तैयारियों के बारे में सूचित कर दिया है। हमने उन्हें भोजन, बिजली और राहत शिविरों से जुड़ी तैयारियों के बारे में सूचित कर दिया है।

क्षेत्रों में निगरानी रखने की सलाह

जारी चेतावनी में कहा गया है कि हथिनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण दो सितंबर को शाम पांच से आठ बजे के बीच दिल्ली रेलवे ब्रिज पर जल स्तर 206 मीटर को पार कर सकता है। ऐसे में सभी अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखें। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर जरूरी कार्रवाई करें। नदी के तटबंधों के भीतर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सेफ जगह पहुंचाए जा रहे लोग

संभागीय आयुक्त ने बताया कि अधिकांश बाढ़ प्रभावित इलाके पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिलों में हैं।लोगों को सावधान करने के लिए एनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोगों के खाने-पीने का इंतजाम किया गया है। दक्षिण-पूर्व के जिला मजिस्ट्रेट ओखला बैराज का दौरा कर रहे हैं और यूपी प्रशासन के साथ संपर्क में भी हैं।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)