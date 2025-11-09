DDA सभी सरकारी कर्मियों के लिए जल्द लाएगा आवासीय योजना; जानें कीमत-लोकेशन और शर्त
दिल्ली में अपना घर लेने का सपना देख रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए लिए खुशखबरी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) रिटायर्ड और कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए इसी महीने नवंबर में आवासीय योजना लॉन्च करेगा। इसमें पहले चरण में 1167 फ्लैटों को डीडीए के आवासीय विभाग ने शामिल किया है। इन फ्लैटों को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर खरीदा जा सकेगा।
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत व रिटायर्ड कर्मचारियों को यह आवास योजना समर्पित होगी। इसमें दिल्ली समेत देशभर के सरकारी विभागों में कार्यरत और रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को फ्लैट खरीदने का अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत इन सभी कर्मचारियों को 25 फीसदी की छूट मिलेगी।
डीडीए अधिकारियों ने बताया कि बीते बुधवार को डीडीए बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी आवास योजना 2025 को स्वीकृति दी गई है। नवंबर में ही डीडीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किए जाएंगे।
नरेला के पाॅकेट नाै में है आवास
नरेला के पॉकेट नौ में सेक्टर-ए1 से ए4 में नए फ्लैट तैयार किए गए हैं। पूरी सोसाइटी में 1167 फ्लैटों को शामिल किया गया है। जिसमें थ्री बीएचके के एचआईजी फ्लैट, टू बीएचके के एमआईजी फ्लैट व एक कमरे के फ्लैटों को बनाया गया।
इतनी होगी कीमत
डीडीए अधिकारियों ने बताया कि टू बीएचके के फ्लैट एक करोड़ रुपये व इससे अधिक व थ्री बीएचके के फ्लैट दो करोड़ रुपये से अधिक की कीमत के होने की संभावना है।
पंजीकरण और बुकिंग प्रक्रिया जल्द होगी
दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस आवासीय योजना में नरेला में कुछ पॉकेट के सेक्टरों में साढ़े तीन हजार फ्लैटों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में 1167 फ्लैटों के लिए पंजीकरण व बुकिंग प्रक्रिया शुरू होगी।
दूसरे चरण में एक हजार फ्लैटों की बुकिंग हुई
डीडीए ने शुक्रवार को जन साधारण आवास योजना के दूसरे चरण को लॉन्च किया। अभी तक एक हजार फ्लैटों की लोगों ने बुकिंग की है। इसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोग शामिल हैं।