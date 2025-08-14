DDA wall collapsed in Vasant Vihar area of Delhi, 2 children from Bihar lost their lives दिल्ली के वसंत विहार इलाके में DDA की दीवार ढही, बिहार के 2 बच्चों ने गंवाई जान, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में DDA की दीवार ढही, बिहार के 2 बच्चों ने गंवाई जान

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 09:27 PM
दिल्ली के वसंत विहार इलाके से दुखद खबर सामने आई है। यहां के हनुमान मंदिर के पास दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई है। हादसा की वजह भारी बारिश और जल भराव बताई गई है। मरने वालों की उम्र महज 10 और 9 साल है। दोनो बिहार के निवासी बताए गए हैं।

पूरा मामला वसंत विहार के हनुमान मंदिर के पास का है। दीवार गिरने की घटना शाम पौने पांच बजे की तरफ हुई। जानकारी के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वाले दोनों बच्चे दीवार के साथ लगी सीढ़ियों पर बैठे थे। दुर्घटना में जो दीवार गिरी है, वह डीडीए की है। तभी भारी बारिश और जल भराव के कारण दीवार ढह गई और दोनों बच्चे हादसे का शिकार हो गए।

दीवार गिरने की सूचना डीडीए समेत तमाम संबंधित विभाग और अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर संबंधित जांच अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। लोगों ने भारी बारिश और जल भराव की समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। आपदा प्रबंधन और डीडीए से जुड़े अधिकारियों ने दीवार के नीचे दबे बच्चों को निकाला।

दोनों बच्चों को पीसीआर वैन द्वारा बचाकर एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ट्रामा सेंटर में दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। मरने वाले दोनों बच्चे बिहार के निवासी हैं। दो लड़कों में एक की उम्र 10 साल है, वह बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था। वहीं दूसरे बच्चे की उम्र 9 साल है। वह बिहार के मधुबनी का रहने वाला था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।