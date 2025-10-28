DDA की टावरिंग हाइट्स स्कीम लॉन्च, कौन लगा सकता है बोली? पूरी डिटेल्स जानिए

संक्षेप: DDA ने कड़कड़डूमा में दिल्ली के पहले TOD प्रोजेक्ट, DDA टावरिंग हाइट्स के तहत 1,026 लग्जरी 2BHK फ्लैट्स की ई-ऑक्शन के लिए 31 अक्टूबर से 21 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन शुरू किया है।

दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने 2025 की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम शुरू कर दी है। इसका नाम है DDA टॉवरिंग हाइट्स। यह प्रोजेक्ट ईस्ट दिल्ली के कड़कड़डूमा में स्थित हब पर बन रहा है। यहां मेट्रो, बस और रोजमर्रा की चीजों से एकदम जुड़ी हुई है। अगर आप भी दिल्ली में घर लेने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है।

दिल्ली का पहला TOD प्रोजेक्ट यह कोई साधारण हाउसिंग नहीं है। यह दिल्ली का पहला ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) प्रोजेक्ट है। घर, ऑफिस, शॉपिंग और ट्रांसपोर्ट सब एक छत के नीचे होंगे। DDA यहां 1,026 लग्जरी 2 BHK फ्लैट्स की ई-ऑक्शन करने जा रहा है। ये फ्लैट जल्द ही तैयार हो जाएंगे। मॉडर्न लाइफस्टाइल के शौकीन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट काफी पसंद आएगा। प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन है। पजेशन जुलाई 2026 तक मिलने की उम्मीद है।

कब होगा रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन शुरू: 31 अक्टूबर से

आखिरी तारीख: 21 नवंबर 2025

फाइनल सबमिशन: 24 नवंबर 2025

ई-ऑक्शन डेट्स: 1 से 4 दिसंबर 75:25 पेमेंट प्लान DDA ने आपके बजट का भी ख्याल रखा है। सफल बोली लगाने वालों को 75% राशि तुरंत चुकानी होगी। यह डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर मिलने के 60 दिनों के अंदर जमा करनी है।

बाकी 25% जुलाई 2026 तक देनी होगी, जब फ्लैट पूरी तरह तैयार हो जाएगा। फाइनल कॉस्ट पर 5% GST अलग से लगेगा। रिजर्व प्राइस में मेंटेनेंस चार्ज, कन्वर्जन फीस या वॉटर कनेक्शन चार्ज शामिल नहीं हैं। ये बाद में जोड़े जाएंगे।

ईएमडी और फीस अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD): हर फ्लैट के लिए 10 लाख रुपये। इसे रजिस्ट्रेशन के साथ 31 अक्टूबर से 21 नवंबर तक जमा करना होगा।

प्रोसेसिंग फीस: 2500 रुपये प्रति फ्लैट। यह नॉन-रिफंडेबल है। कौन लगा सकता है बोली? यह मौका सिर्फ असली लोगों के लिए है। कंपनियां, ट्रस्ट या सोसाइटीज बाहर रहेंगी। इसके लिए कौन-कौन बोली लगा सकता है, जानिए..