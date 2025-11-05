Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdda to start demolition work of signature view apartment from 15 nov
सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट सील, DDA ने खाली कराए फ्लैट, कब से शुरू होगा ध्वस्तीकरण?

संक्षेप: दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 15 नवंबर से शुरू होगी। डीडीए की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 

Wed, 5 Nov 2025 08:15 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्ली
दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 15 नवंबर से शुरू होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।इस एजेंसी की तरफ से अपार्टमेंट में मौजूद कुल 12 टावरों को चरणबद्ध तरीके से तोड़ा जाएगा। इस अपार्टमेंट को नवंबर 2022 में आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

फ्लैट खाली, अपार्टमेंट सील

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमरेंद्र राकेश ने बताया कि सभी फ्लैट मालिकों ने फ्लैटों को खाली कर दिया है। अपार्टमेंट को सील किया जा चुका है।

15 नवंबर से किया जाएगा जमींदोज

डीडीए प्रशासन 15 नवंबर से अपार्टमेंट को क्रेन और बुल्डोजर के जरिए तोड़ने का कार्य शुरू करेगा। इसके मद्देनजर अपार्टमेंट के कुल 12 टावर की प्रत्येक मंजिल को चरणबद्ध तरीके से तोड़ा जाएगा। अपार्टमेंट के 12 टावरों में से दस टावर दस मंजिल के हैं और दो टावर छह मंजिल के हैं।

एजेंसी को सौंपी जिम्मेदारी

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए डीडीए ने एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी है। अपार्टमेंट के कमजोर होने के कारण इसे नोएडा के ट्विन टावर की तर्ज पर धमाके व डायनामाइट लगाकर तोड़ना संभव नहीं है। इसलिए इसे धीरे-धीरे क्रेस चरणबद्ध तरीके से प्रति मंजिल तोड़ा जाएगा।

निवासियों को रेंट देने का फैसला

साल 2023 में इस अपार्टमेंट को ध्वस्त कर नए टावर बनाने और इन टावर में फ्लैटों के निर्माण होने तक फ्लैट निवासियों को रेंट प्रदान करने का फैसला लिया गया था। डीडीए ने अपार्टमेंट के नागरिकों को फ्लैटों के निर्माण होने तक किराया राशि प्रदान करने के लिए सहायता देने के प्रस्ताव को बुधवार को बैठक में स्वीकृति दे दी।

हर महीने मिलेगी इतनी रकम

अधिकारियों ने बताया कि बैठक में किराया राशि को मंजूरी दी गई है। इसके तहत डीडीए प्रशासन सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के एमआईजी फ्लैटों के मालिकों को प्रति महीना 38 हजार रुपये और एचआईजी फ्लैटों के मालिकों को 50 हजार रुपये प्रति महीने देगा।

हर साल 10 फीसदी की किराया में वृद्धि होगी

यह किराया राशि एक जुलाई 2023 से व फ्लैट को खाली करने की तिथि से फ्लैट मालिकों को प्रदान की जाएगी। इसमें प्रत्येक वर्ष दस फीसदी की किराया राशि में बढ़ोतरी होगी। इसके तहत बढ़ी हुई दर से किराया राशि एक जुलाई 2024, 2025 व 2026 सेअपार्टमेंट के निर्माण होने तक फ्लैट मालिकों को दी जाएगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News DDA
