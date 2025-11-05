सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट सील, DDA ने खाली कराए फ्लैट, कब से शुरू होगा ध्वस्तीकरण?

संक्षेप: दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 15 नवंबर से शुरू होगी। डीडीए की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 15 नवंबर से शुरू होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।इस एजेंसी की तरफ से अपार्टमेंट में मौजूद कुल 12 टावरों को चरणबद्ध तरीके से तोड़ा जाएगा। इस अपार्टमेंट को नवंबर 2022 में आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

फ्लैट खाली, अपार्टमेंट सील सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमरेंद्र राकेश ने बताया कि सभी फ्लैट मालिकों ने फ्लैटों को खाली कर दिया है। अपार्टमेंट को सील किया जा चुका है।

15 नवंबर से किया जाएगा जमींदोज डीडीए प्रशासन 15 नवंबर से अपार्टमेंट को क्रेन और बुल्डोजर के जरिए तोड़ने का कार्य शुरू करेगा। इसके मद्देनजर अपार्टमेंट के कुल 12 टावर की प्रत्येक मंजिल को चरणबद्ध तरीके से तोड़ा जाएगा। अपार्टमेंट के 12 टावरों में से दस टावर दस मंजिल के हैं और दो टावर छह मंजिल के हैं।

एजेंसी को सौंपी जिम्मेदारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए डीडीए ने एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी है। अपार्टमेंट के कमजोर होने के कारण इसे नोएडा के ट्विन टावर की तर्ज पर धमाके व डायनामाइट लगाकर तोड़ना संभव नहीं है। इसलिए इसे धीरे-धीरे क्रेस चरणबद्ध तरीके से प्रति मंजिल तोड़ा जाएगा।

निवासियों को रेंट देने का फैसला साल 2023 में इस अपार्टमेंट को ध्वस्त कर नए टावर बनाने और इन टावर में फ्लैटों के निर्माण होने तक फ्लैट निवासियों को रेंट प्रदान करने का फैसला लिया गया था। डीडीए ने अपार्टमेंट के नागरिकों को फ्लैटों के निर्माण होने तक किराया राशि प्रदान करने के लिए सहायता देने के प्रस्ताव को बुधवार को बैठक में स्वीकृति दे दी।

हर महीने मिलेगी इतनी रकम अधिकारियों ने बताया कि बैठक में किराया राशि को मंजूरी दी गई है। इसके तहत डीडीए प्रशासन सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के एमआईजी फ्लैटों के मालिकों को प्रति महीना 38 हजार रुपये और एचआईजी फ्लैटों के मालिकों को 50 हजार रुपये प्रति महीने देगा।