दिल्ली में छात्रों के लिए गुड न्यूज, DDA 10 और जगहों पर देगा यह काम की सुविधा

दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए दस और नई लाइब्रेरी खुलेंगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तरफ से इन लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। डीडीए अपने सामुदायिक केंद्रों को लाइब्रेरी में बदल रहा है।

इस साल जनवरी से लेकर अब तक डीडीए ने चार स्थानों पर ओल्ड राजेंद्र नगर, दक्षिणी दिल्ली के अधचिनी गांव, द्वारका-16बी, रोहिणी सेक्टर-11 के जी ब्लॉक में ‘आरंभ’ लाइब्रेरी शुरू कर दी हैं।

एक अन्य लाइब्रेरी का काम विकासपुरी में लगभग पूरा हो चुका है। इसे भी एक महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त डीडीए ने दस स्थानों पर नई लाइब्रेरी को तैयार करने की योजना बनाई है। इसमें कुछ स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। अगले डेढ़ वर्ष में इन लाइब्रेरियों को शुरू करने की योजना है।

डीडीए अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष चार स्थानों पर ‘आरंभ’ लाइब्रेरी शुरू की जा चुकी हैं। इन सभी लाइब्रेरी में एक समय में एक शिफ्ट में 60 से अधिक छात्र बैठ सकते हैं। ऐसे में 8 घंटे की तीन शिफ्ट में लगभग दो सौ से अधिक छात्र बैठ सकते हैं। इन चारों लाइब्रेरियों में सात सौ से अधिक छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था उपलब्ध है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए दस नई लाइब्रेरी शुरू करेंगे। ऐसी जगहों का चुनाव किया जा रहा है, जहां छात्र ज्यादा संख्या में इसका लाभ ले सकें।