दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना लाएगा DDA, किन्हें मिलेगा लाभ, कहां बुकिंग?

संक्षेप: दिल्ली में डीडीए सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी आवास योजना 2025 ला रहा है। डीडीए प्रशासन की ओर से इसको लेकर मंजूरी मिल गई है। किन्हें मिलेगा लाभ, कहां बुकिंग? इस रिपोर्ट में जानें पूरी डिटेल…

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी आवास योजना 2025 ला रहा है। इसे डीडीए प्रशासन ने बैठक में स्वीकृति दे दी है। इसके तहत नरेला में कार्यरत व सरकारी कर्मचारियों को 25 फीसदी छूट के साथ फ्लैट खरीदने का अवसर प्रदान होगा।

इन कर्मचारियों को होगा लाभ इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत व सेवानिवृत कर्मचारियों को यह आवास योजना समर्पित होगी।

नरेला में पंजीकरण और बुकिंग अधिकारियों ने बताया कि नरेला में इस आवास योजना के तहत पंजीकरण और बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस योजना के जरिए नरेला में आवासों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है।

व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर अधिकारियों ने बताया कि बैठक में एफएआर रेशो से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में योजनाबद्ध व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, प्राधिकरण ने अपनी फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) नीति को सिर्फ एक वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

मिलेगा राजस्व इस नीति को मूल रूप से 2018 में विकास और जमीन के उचित इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। पिछली नीति में हितधारकों को आनुपातिक आधार पर संवर्धित एफएआर का उपयोग करने के लिए पांच वर्षों की अवधि दी गई थी जो हाल ही में समाप्त हो गई थी। हितधारकों और जनता के कई अभ्यावेदनों का जवाब देते हुए प्राधिकरण ने मामले की समीक्षा की और पाया कि योजना (एक वर्ष के लिए) का विस्तार करने से हितधारकों को बिना दावे वाले एफएआर का लाभ उठाने और अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने का एक नया अवसर मिलेगा।

ये प्रस्ताव भी मंजूर 1- दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बैठक में द्वारका (के-2 जोन) में सागरपुर पॉकेट 11 व 12 में 1.4 हेक्टेयर लगभग 3.4 एकड़ भूमि पर आवास के साथ पुलिस स्टेशन के स्थापित करने की अनुमति दी है।

2- आईएनए में ढाई एकड़ क्षेत्र के भूमि उपयोग को मनोरंजन (जिला पार्क) से आवासीय बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। इस भूमि को विदेश मंत्रालय को आवंटित किया गया था।

3- वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवासीय संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों के दुरुपयोग शुल्क की गणना करने के लिए भूमि दरों को तय करने का प्रस्ताव पास हुआ। अधिकारियों के अनुसार दुरुपयोग शुल्क एक वित्तीय जुर्माना है। यह तब लगाया जाता है जब किसी संपत्ति का उपयोग तय नियमों के अनुसार न करके किसी और काम के लिए किया जाता है। साथ ही, यह जुर्माना तब लगता है कि जब किसी संपत्ति को नियमों की अनुमति से बाहर बढ़ाया जाता है।