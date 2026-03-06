Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यमुना किनारे बदलेगी दिल्ली की सूरत, DDA बनाएगा वेटलैंड पार्क और 100 से ज्यादा जलाशय

Mar 06, 2026 09:12 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राहुल मानव
share Share
Follow Us on

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) बायोडायवर्सिटी पार्कों के शहरी परिदृश्य को बदलेगा। इसके लिए डीडीए प्रशासन एक एजेंसी को जिम्मेदारी देने जा रहा है। इस एजेंसी को शहर के पर्यावरणीय ढांचे और परिदृश्य को बदलने के डीडीए प्रशासन कार्य सौंपने जा रहा है।

यमुना किनारे बदलेगी दिल्ली की सूरत, DDA बनाएगा वेटलैंड पार्क और 100 से ज्यादा जलाशय

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) बायोडायवर्सिटी पार्कों के शहरी परिदृश्य को बदलेगा। इसके लिए डीडीए प्रशासन एक एजेंसी को जिम्मेदारी देने जा रहा है। इस एजेंसी को शहर के पर्यावरणीय ढांचे और परिदृश्य को बदलने के डीडीए प्रशासन कार्य सौंपने जा रहा है। इस कार्य में डीडीए के अधीन आने वाले क्षेत्र में पर्यावरणीय विरासत को मजबूत किया जाएगा। इसमें यमुना डूब क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार डीडीए प्रशासन दो सालो के लिए शहरी परिदृश्य पर काम करने वाली एजेंसी को यह कार्य सौंपने जा रहा है। इसके लिए टेंडर्स 11 मार्च से आमंत्रित किए जाएंगे।

वेटलैंड पार्क होंगे स्थापित

डीडीए अधिकारियों ने बताया यमुना डूब क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में वेटलैंड पार्क बनाए जाएंगे। यह ऐसे संरक्षित प्राकृतिक निर्मित क्षेत्र होते हैं, जहां भूमि स्थायी या मौसमी रूप से उथले पानी से ढकी रहती है। ये दलदली इलाके, झीलें, या तालाब होते हैं जो जैव विविधता का केंद्र होते हैं, कार्बन सोखते हैं, बाढ़ नियंत्रित करते हैं और जल को शुद्ध करते हैं।

बरसाती नालों की प्रबंधन प्रणाली विकसित होगी

डीडीए अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण के अधीन आने वाले बरसाती नालों की प्रबंधन प्रणाली को नए तरीके से विकसित किया जाएगा। इसमें जल संवेदनशील शहरी डिजाइन के तहत बरसाती नालों के प्रबंधन प्रणाली तैयार होगी। डीडीए समावेशी पार्क व थीम पार्कों को यमुना डूब क्षेत्र में विकसित करेगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में तीन दिन ट्रैफिक पर रहेगा असर; इस मार्ग पर जाने से करें परहेज
ये भी पढ़ें:दिल्ली को 9 करोड़ रुपए से नई सौगात, डंपिंग ग्राउंड पर बनेगा 'अटल मेमोरियल' पार्क
ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में बनेगी 2 KM लंबी 3 लेन की नई सड़क, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर घटेगा जाम

इन परियोजनाओं को भी शामिल किया गया

- डीडीए शहरी पार्कों को तैयार करेगा। इसके साथ ही खुले स्थानों और मैदानी इलाकों में नए प्लाजा को प्राकृतिक तरीके से बनाया जाएगा।

- जलाशयों को विकसित किया जाएगा। इसमें सौ से अधिक जलायशों को बनाए जाने की योजना है।

- टिकाऊ बरसाती नालों के लिए और जलाशयों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनेगा।

- शहरी हरित क्षेत्र के लिए नए साइनेज लगाए जाएंगे।

- शहर की विरासत और सांस्कृतिक धरोहरों को तैयार किया जाएगा। इससे जुड़ी कई विशेष परियोजनाओं को शुरू करेंगे।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Yamuna River DDA
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।