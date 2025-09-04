दिल्ली में DDA के कई प्रोजेक्ट बाढ़ में डूबे, अब और बढ़ सकती है डेडलाइन

दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर से डीडीए की कई परियोजनाएं, जिनमें मयूर विहार नेचर पार्क भी शामिल है, बाढ़ में डूब गई हैं, जिससे इन परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा और बढ़ सकती है।

यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई स्थानों पर नदी का पानी पहुंच गया है। इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के यमुना डूब क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं पर पड़ा है।

वर्ष 2023 जुलाई महीने के अंत में यमुना में आई बाढ़ के कारण डीडीए के विभिन्न ऐसे प्रोजेक्ट प्रभावित हुए थे। डीडीए द्वारा डूब क्षेत्र में सैकड़ों लगाई गए पौधों को क्षति पहुंची थी। अब एक बार फिर इन परियोजनाओं की तय समय अवधि में पूरा करने का लक्ष्य आगे खिसक सकती है। इसमें सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक मयूर विहार नेचर पार्क है। यह 371 हेक्टेयर यानी लगभग 916 एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है।