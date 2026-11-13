DDA यहां बनाएगा नया बड़ा कन्वेंशन सेंटर, PPP के तहत निर्माण; 55 साल के लिए लाइसेंस देने पर विचार

डीडीए राजधानी में एक नया कन्वेंशन सेंटर बनाने पर विचार कर रहा है। इसे शालीमार बाग में 2.44 एकड़ प्लॉट पर बनाने की योजना है। डीडीए इसके जरिये लंबे समय तक कमाई करने के लिए जमीन बेचने के बजाय इसका निर्माण करने वाली कंपनी को 55 साल के लाइसेंस पर दे सकता है।

दिल्लीवालों के लिए गुड न्यूज है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) शालीमार बाग में 2.44 एकड़ के प्लॉट पर एक कन्वेंशन सेंटर विकसित करने जा रहा है। यह डीडीए का पहला ऐसा बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा, जो 'लॉन्ग-टर्म, सालाना लाइसेंस-फीस' वाले लैंड मोनेटाइजेशन मॉडल के तहत बनाया जाएगा।

डीडीए ने इस सेंटर के निर्माण के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। इसमें निर्माण कार्य के साथ-साथ 55 साल के लिए जमीन का आवंटन भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) वाला यह प्रोजेक्ट डीडीए के नए मॉडल के तहत एक बड़ा विकास कार्य होगा। डीडीए 16 नवंबर को सुबह 11 बजे स्टेकहोल्डर्स के साथ एक बैठक करेगा, जिसकी जगह की जानकारी उसकी वेबसाइट पर दी जाएगी।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, डीडीए के पास अभी शास्त्री पार्क में एक कन्वेंशन सेंटर है। ऐसी उम्मीद है कि शालीमार बाग में प्रस्तावित यह नया कन्वेंशन सेंटर शहर के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

डीडीए ने बताया कि हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास डिस्ट्रिक्ट सेंटर के C और D ब्लॉक में स्थित इस साइट पर 15,944.6 वर्ग मीटर का फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) और 50% ग्राउंड कवरेज की अनुमति है। यहां पार्किंग की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट सेंटर की योजना के अनुसार होगी, जिसमें तीन एक समान कार पार्किंग स्पेस (ECS) शामिल होंगे।

डीडीए के अनुसार, यह परियोजना अस्थायी रूप से 'मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2047' (MPD 2047) और 'यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज, 2016' के अंतर्गत डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्म्स का पालन करेगी।

यह साइट 18 मीटर चौड़े चौधरी मेहर चंद यादव मार्ग के जरिये आउटर रिंग रोड और करनाल बाईपास से जुड़ी है। एक अधिकारी ने बताया कि यहां से समयपुर बादली रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, जबकि पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः लगभग 30 और 45 मिनट का समय लगता है। अधिकारी ने कहा कि आसपास के इलाके में हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल इकोसिस्टम पहले से मौजूद है, जहां होटल, शॉपिंग मॉल, रिटेल आउटलेट, खाने-पीने की जगहें और कॉर्पोरेट ऑफिस स्थित हैं।