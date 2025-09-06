नेहरू प्लेस के बाद अब द्वारका में 5 सितारा होटल, DDA ने तो मुनाफे का गजब आईडिया निकाला

यह पहल DDA के उस बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत शहर में एक हेक्टेयर से अधिक के छह बड़े भूखंडों को व्यावसायिक रूप से विकसित किया जा रहा है। इनमें से कई जमीनें सालों से या तो इस्तेमाल नहीं की गई हैं या उन पर अतिक्रमण हो चुका है।

नेहरू प्लेस में एक पांच-सितारा होटल परियोजना के आवंटन को पूरा करने के कुछ दिनों बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक और लक्जरी होटल के प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) जारी किया है। यह नया होटल इस बार द्वारका के सेक्टर 23 में बनेगा। प्राधिकरण ने 200 कमरों वाले पांच-सितारा होटल के निर्माण के लिए 2.524 एकड़ जमीन को लाइसेंस पर दिया है, जिसे चुने गए बोलीदाता(Selected Bidder) डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, वित्तपोषित और संचालित भी करेंगे। यह होटल 55 साल के लिए पट्टे (lease) पर दिया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा, "इस परियोजना से द्वारका की वाणिज्यिक और आतिथ्य (hospitality) केंद्र के रूप में पहचान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे उप-शहर की हवाई अड्डे और आगामी कन्वेंशन सुविधाओं से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। फिलहाल, द्वारका होटल की जगह सबसे बड़े वाणिज्यिक स्थानों में से एक है, जिसे हम विकसित करने की योजना बना रहे हैं।" चुनी गई कंपनी को निर्माण पूरा करने के लिए लगभग चार साल का समय मिलेगा, जिसमें DDA ने यह अनिवार्य किया है कि सुविधा पर्यटन मंत्रालय के पांच-सितारा मानकों को पूरा करे। बोली एक खुली ई-नीलामी(Open E-Auction) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

यह पहल DDA के उस बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत शहर में एक हेक्टेयर से अधिक के छह बड़े भूखंडों को व्यावसायिक रूप से विकसित किया जा रहा है। इनमें से कई जमीनें सालों से या तो इस्तेमाल नहीं की गई हैं या उन पर अतिक्रमण हो चुका है। इस योजना में द्वारका के सेक्टर 22 में एक गोल्ड सौक, रोहिणी में ऑफिस कॉम्प्लेक्स, नेहरू प्लेस और द्वारका के सेक्टर 23 में होटल और द्वारका के सेक्टर 9 में एक अस्पताल शामिल है। इन जगहों में से सबसे छोटी जगह नेहरू प्लेस में 0.9 हेक्टेयर की है, जबकि सबसे बड़ी जगह रोहिणी में 9.3 हेक्टेयर की है, जिसे कार्यालयों के लिए रखा गया है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम DDA के आवास (housing) से हटकर व्यावसायिक क्षेत्रों में विविधता लाने पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है, जिसमें लक्ज़री आतिथ्य (luxury hospitality) को एक प्रमुख राजस्व (revenue) स्रोत के रूप में स्थापित किया जा रहा है।