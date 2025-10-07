किस जगह की मेंबरशिप लेने पर DDA दे रहा 40% तक की छूट, सीमित समय के लिए शुरू किया ऑफर

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह ऑफर ना केवल त्योहारी सीजन को देखते हुए सिर्फ सीमित समय के लिए आया है, बल्कि 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर केवल 1000 सदस्यों के लिए ही शुरू किया गया है।

त्योहारों के इस मौसम में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) एक विशेष ऑफर लेकर आया है, जिसके तहत वह द्वारका गोल्फ कोर्स में सदस्यता लेने वाले लोगों को 40 प्रतिशत की विशेष छूट दे रहा है। खास बात यह है कि छूट का फायदा केवल नए सदस्यों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि पुराने सदस्यों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर शुरू किए गए इस ऑफर के तहत, DDA सभी श्रेणियों में, जिसमें ग्रीन फीस भी शामिल है, द्वारका गोल्फ कोर्स के स्थायी सदस्यता शुल्क पर 40 प्रतिशत की छूट प्रदान कर रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह ऑफर ना केवल सीमित समय के लिए है, बल्कि 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर सिर्फ 1,000 सदस्यों के लिए ही शुरू किया गया है। डीडीए का कहना है कि यह ऑफर केवल सेक्टर 24 स्थित गोल्फ कोर्स के लिए जारी किया गया है। साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार यह गोल्फ कोर्स देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स है।

डिस्काउंटेड दरों की जानकारी देते हुए जारी किए एक बयान में डीडीए ने कहा, 'सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित शुल्क फिलहाल तीन साल के लिए 1,20,000 रुपए और पांच साल के लिए 1,80,000 रुपए है, वहीं गैर-सरकारी सदस्यों के लिए संशोधित शुल्क ऑफर के दौरान तीन साल के लिए 3,60,000 रुपए और पांच साल के लिए 5,40,000 रुपए है।'

मौजूदा सदस्यों को बड़ी खुशखबरी देते हुए बयान में बताया गया कि इस ऑफर का फायदा मौजूदा सदस्यों को भी होगा, क्योंकि डिस्काउंटेड दरों के अनुसार उनके कार्यकाल को आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा।

बता दें कि द्वारका गोल्फ कोर्स 158 एकड़ में फैला हुआ है। 18-होल वाला यह गोल्फ कोर्स 7,377 यार्ड्स (गज) तक विस्तारित है और इसमें 52-बे के साथ 375 गज की ड्राइविंग रेंज है, जो भारत में सबसे लंबी है। इस सुविधा में एक क्लब हाउस, एक रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, कॉन्फ्रेंस और लेक्चर हॉल, स्विमिंग पूल, सौना, स्टीम रूम आदि शामिल हैं।