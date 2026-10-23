दिल्ली में अपने घर का सपना पूरा करने का मौका, 25% छूट के साथ DDA लाया 1,648 फ्लेट्स; जानिए साइज व कीमत
दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 25 प्रतिशत छूट के बाद इन फ्लेट्स की कीमत लगभग 14.95 लाख रुपए प्रति फ्लट होगी और हर फ्लेट का क्षेत्रफल 49.90 वर्ग मीटर होगा।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपनी 'आवास निवेश योजना 2026' के तहत पहले चरण में फ्लेट बुक नहीं कर पाने वाले लोगों को खुशखबरी देते हुए नरेला में एकबार फिर 1,648 LIG फ्लेट उपलब्ध कराने की जानकारी दी है। पहले चरण में पेश किए गए सभी फ्लेट दो घंटे के भीतर बुक हो गए थे, जिसके बाद DDA ने अब फिर से इन फ्लेट्स की स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की है। खास बात यह है कि इन फ्लेट्स पर भी डीडीए 25 प्रतिशत की छूट दे रहा है। अथॉरिटी से मिली जानकारी के अनुसार इनके लिए 29 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी।
नरेला के सेक्टर G2–G6 (पॉकेट 1) में स्थित इन फ्लेटों की कीमत 25% छूट के बाद लगभग 14.95 लाख रुपए प्रति फ्लेट होगी और हर फ्लेट का प्लिंथ एरिया (कॉमन एरिया सहित) 49.90 वर्ग मीटर होगा। डीडीए ने बताया कि इन फ्लेट्स की बुकिंग राशि 1 लाख रुपए है, और फ्लेट का आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा।
यह योजना दिल्ली के उपराज्यपाल और DDA के चेयरमैन सरदार तरनजीत सिंह संधू के मार्गदर्शन में लॉन्च की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि नरेला को आने वाले समय में कई सुविधाओं से फायदा मिलने की उम्मीद है, जिनमें रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर, प्रस्तावित RRTS स्टेशन, और UER-I, UER-II तथा GT करनाल रोड के जरिए बेहतर कनेक्टिविटी शामिल है। इस इलाके के विकास कार्यों में एक एजुकेशन हब, खेल सुविधाएं और सुनियोजित ग्रीन स्पेस (हरियाली वाले क्षेत्र) भी शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में फ्लेट खरीदने के इच्छुक लोग DDA के 'आवास पोर्टल' (https://eservices.dda.org.in) और (https://eservices.dda.org.in) पर जाकर 'DDA आवास निवेश योजना 2026' के तहत बुकिंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है।
अथॉरिटी ने कहा है कि ज्यादा जानकारी के लिए, आवेदक योजना का ब्रोशर देख सकते हैं या DDA की टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-110-332 पर कॉल करते हुए भी पूछताछ कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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