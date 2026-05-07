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दिल्ली में खाली करवाई जाएगी पूरी कॉलोनी, DDA ने 310 परिवारों को थमारा नोटिस; क्या बताई वजह

May 07, 2026 01:41 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली की यमुना बाजार कॉलोनी के 310 घरों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। नोटिस देते हुए डीडीए ने इलाके को ओ जोन बताते हुए लोगों को खाली करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली में खाली करवाई जाएगी पूरी कॉलोनी, DDA ने 310 परिवारों को थमारा नोटिस; क्या बताई वजह

दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बने निगम बोध घाट के पास डीडीए का ऐक्शन शुरू हो गया है। यहां की यमुना बाजार कॉलोनी को खाली करने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। डीडीए ने 310 घरों को खाली करने का नोटिस जारी किया है। डीडीए ने कॉलोनी को खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इसे खाली करवाने के लिए नोटिस जारी कर सरकार ने कहा कि यह ‘O जोन’ है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि उन्हें हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, ऐसे में दिल्ली सरकार यह नोटिस कैसे जारी कर सकती है। यहां के लोगों का कहना है कि वो ब्रिटिश शासनकाल से यहां रहते आ रहे हैं और अब डीडीए उन्हें हटाने का नोटिस दे रही है।

सरकार ने क्या बताई वजह

दिल्ली सरकार ने यमुना बाजार के 310 घरों को खाली करने के लिए नोटिस थमाया है। सरकार ने अल्टीमेटम भी दिया है कि इन घरों को 15 दिनों के अंदर खाली कर दिया जाए। सरकार का कहना है कि यह नदी के किनारे नो डेवलपमेंट जोन का इलाका है, जहां लोगों ने घर बना लिया है। सरकार का कहना है कि इस जगह पर निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन घरों को खाली करना होगा।

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क्या होता है ‘0 जोन’

O जोन ऐसे इलाकों को कहा जाता है जो नदियों के किनारे स्थित हैं और वहां किसी भी तरह के मानवीय निर्माण पर प्रतिबंध होता है। यह ऐसा इलाका होता है, जहां बाढ़, कटाव और पर्यावरणीय नुकसान के चलते किसी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं दी जाती है। इसी तरह यमुना नदी के किनारे स्थित निगम बोध घाट की यमुना बाजार कॉलोनी को भी डीडीए ने 'ओ जोन' बताते हुए इलाके को खाली करने का निर्देश दिया है।

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क्या बोले स्थानीय लोग

डीडीए का नोटिस मिलने के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और वो अपने घरों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो यहां 7-8 पीढ़ियों से रहते हैं और धार्मिक परंपराओं को निभाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब सरकार उन्हें यहां से हटाने का प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर ब्रिटिश शासन काल से ही रह रहे हैं और उनकी कई पीढ़ियां यहां से गुजर चुकी हैं। अब लोगों का कहना है कि वो सरकार से बात करेंगे और अगर सरकार नहीं मानती है तो वो कोर्ट का रुख करेंगे।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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