अच्छी खबर! कड़कड़डूमा में आवासीय कॉलोनी, नरेला बनेगा एजुकेशन हब; DDA की बैठक में मंजूरी

संक्षेप: उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई डीडीए की बैठक में लैंडपूलिंग नीति के लिए 40.23 हेक्टेयर भूमि उपयोग में बदलाव और कड़कड़डूमा में आवासीय योजना को मंजूरी दी गई, साथ ही सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स के ध्वस्तीकरण का फैसला भी लिया गया।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक में लैंडपूलिंग नीति के विकास के लिए भूमि उपयोग में बदलाव को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त कड़कड़डूमा में डीडीए आवासीय योजना (डीडीए टावरिंग हाइट्स) को स्वीकृति दी गई है।

बैठक में सफदरजंग विकास क्षेत्र और ओल्ड राजिंदर नगर में पुराने स्टाफ क्वार्टरों के पुनर्विकास को मंजूरी मिली। इसके अतिरिक्त, नरेला में मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम के विकास के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन और नरेला को एक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने से जुड़े एजेंडे को भी स्वीकृति दी गई है।

योजनाबद्ध व्यावसायिक केंद्रों के लिए बढ़ी हुई एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) नीति को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में उपराज्यपाल ने डीडीए, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और राज्य सरकार के अधिकारियों को सभी लंबित अंतर-विभागीय और अंतर-एजेंसी मुद्दों को तुरंत हल करने का निर्देश दिया।

सौ एकड़ भूमि उपयोग में बदलाव को स्वीकृति अधिकारियों ने बताया कि डीडीए बैठक में लैंडपूलिंग नीति के विकास के लिए 40.23 हेक्टेयर क्षेत्र यानी लगभग सौ एकड़ भूमि के उपयोग में परिवर्तन के लिए मंजूरी दे दी है।

दिल्ली के लिए लैंडपूलिंग नीति को 11 अक्तूबर 2018 की तिथि से दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान के एक भाग के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसके नियम 24 अक्तूबर 2018 को अधिसूचित किए गए थे। इस नीति के तहत छह योजनाबद्ध जोन बनाए गए। इसमें के-आई, एल,एन, पी-2, पी-1 और जे जोन दिल्ली के कई स्थानों पर तय किए गए। इन जोन में पड़ने वाले 105 शहरी गांवों में नीति लागू है।

सेक्टर के लिए 70 फीसद भूमि का अधिग्रहण अधिकारियों ने बताया कि लैंडपूलिंग क्षेत्र को छह योजनाबद्ध जोन के तहत 138 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इसमें भूमि का संग्रहीकरण योग्य क्षेत्र लगभग 20,422 हेक्टेयर ( लगभग 50,463 एकड़) भूमि है। डीडीए के योजनाबद्ध पी-2 जोन में सेक्टर 8बी पहला सेक्टर है। इसमें 70 फीसदी भूमि को किसानों से बातचीत के बाद उचित नियमों के तहत अधिग्रहित कर लिया है। अब इस सेक्टर की भूमि वितरण योजना में कंसोर्टियम (संघ) का गठन किया जा रहा है।

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट 15 से होगा ध्वस्त दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 15 नवंबर से शुरू होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जेंसी की तरफ से अपार्टमेंट में मौजूद कुल 12 टावरों को चरणबद्ध तरीके से तोड़ा जाएगा। अपार्टमेंट को नवंबर 2022 में जर्जर घोषित कर दिया गया था।

किराए में हर वर्ष दस फीसदी की होगी वृद्धि अधिकारियों ने बताया कि बैठक में किराया राशि को मंजूरी दी गई है। इसके तहत डीडीए प्रशासन सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के एमआईजी फ्लैटों के मालिकों को प्रति महीना 38 हजार रुपये और एचआईजी फ्लैटों के मालिकों को 50 हजार रुपये प्रति महीने देगा। यह किराया राशि एक जुलाई 2023 के बाद फ्लैट को खाली करने की तिथि से फ्लैट मालिकों को प्रदान की जाएगी। प्रत्येक वर्ष दस फीसदी की किराया राशि में बढ़ोतरी होगी।

चार महत्वपूर्ण कदम 1. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है।

2. नई परियोजना के तहत कर्मचारियों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान किए जाएंगे।

3. यह योजना स्व-वित्त पोषित मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें खर्च की भरपाई बिक्री योग्य हिस्से से की जाएगी।