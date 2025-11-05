DDA बैठक में बड़ा फैसला; भूमि उपयोग में बदलाव को मंजूरी, कहां क्या बदलेगा?

संक्षेप: डीडीए बैठक में कई इलाकों में भूमि उपयोग को मंजूरी दी गई। कड़कड़डूमा में डीडीए आवासीय योजना को स्वीकृति दी गई। साथ ही सफदरजंग विकास क्षेत्र और ओल्ड राजिंदर नगर में पुराने स्टाफ क्वार्टरों का पुनर्विकास को मंजूरी गई।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक में लैंडपूलिंग नीति के विकास के लिए भूमि उपयोग को मंजूरी दी गई। साथ में योजनाबद्ध व्यावसायिक केंद्रों के लिए बढ़ी हुई एफएआर नीति को एक साल के लिए बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में उपराज्यपाल ने डीडीए, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और राज्य सरकार के अधिकारियों को सभी लंबित अंतर-विभागीय और अंतर एजेंसी मुद्दों को तुरंत हल करने का निर्देश दिया।

कहां क्या बदलेगा? बैठक में अतिरिक्त कड़कड़डूमा में डीडीए आवासीय योजना (डीडीए टावरिंग हाइट्स) को स्वीकृति दी गई। यानी कड़कड़डूमा में डीडीए के फ्लैट बनेंगे। सफदरजंग विकास क्षेत्र और ओल्ड राजिंदर नगर में पुराने स्टाफ क्वार्टरों का पुनर्विकास को मंजूरी गई। यानी इन स्टाफ क्वार्टरों को नया रूप मिलेगा। नरेला में मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम के विकास के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन को मंजूरी दी गई। साथ ही नरेला को एक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने से जुड़े एजेंडे को भी स्वीकृति दी गई।

जल बोर्ड, PWD और MCD से संबंधित मुद्दा अधिकारियों के अनुसार, यह मुद्दे मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग (PWD) और एमसीडी से संबंधित हैं। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से एजेंसियों के बीच ठीक समन्वय के अभाव के कारण सामने आए हैं। इस संबंध में दिल्ली के मुख्य सचिव जल्द ही एक बैठक बुलाएंगे। मुख्य सचिव और निगम आयुक्त डीडीए के पदेन सदस्य (एक्स ऑफिशियो मेंबर) हैं।

सौ एकड़ भूमि उपयोग में बदलाव को स्वीकृति अधिकारियों ने बताया कि डीडीए बैठक में लैंडपूलिंग नीति के विकास के लिए 40.23 हेक्टेयर क्षेत्र यानी लगभग सौ एकड़ भूमि के उपयोग में परिवर्तन के लिए मंजूरी दे दी है। दिल्ली के लिए लैंडपूलिंग नीति को 11 अक्तूबर 2018 की तिथि पर दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान के एक भाग के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसके नियम 24 अक्तूबर 2018 को अधिसूचित किए गए थे। इस नीति के तहत छह योजनाबद्ध जोन बनाए गए। इसमें के-आई, एल,एन, पी-2, पी-1 और जे जोन दिल्ली के कई स्थानों पर तय किए गए।

105 शहरी गांवों में नीति लागू इन जोन में पड़ने वाले 105 शहरी गांवों में नीति लागू है। अधिकारियों ने बताया कि लैंडपूलिंग क्षेत्र को छह योजनाबद्ध जोन के तहत 138 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इसमें भूमि का संग्रहीकरण (पूल व किसानों से अधिग्रहित) योग्य क्षेत्र लगभग 20,422 हेयर ( लगभग 50,463 एकड़) है।