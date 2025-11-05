Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdda meeting approval given for change in land use for development
DDA बैठक में बड़ा फैसला; भूमि उपयोग में बदलाव को मंजूरी, कहां क्या बदलेगा?

DDA बैठक में बड़ा फैसला; भूमि उपयोग में बदलाव को मंजूरी, कहां क्या बदलेगा?

संक्षेप: डीडीए बैठक में कई इलाकों में भूमि उपयोग को मंजूरी दी गई। कड़कड़डूमा में डीडीए आवासीय योजना को स्वीकृति दी गई। साथ ही सफदरजंग विकास क्षेत्र और ओल्ड राजिंदर नगर में पुराने स्टाफ क्वार्टरों का पुनर्विकास को मंजूरी गई।

Wed, 5 Nov 2025 07:50 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक में लैंडपूलिंग नीति के विकास के लिए भूमि उपयोग को मंजूरी दी गई। साथ में योजनाबद्ध व्यावसायिक केंद्रों के लिए बढ़ी हुई एफएआर नीति को एक साल के लिए बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में उपराज्यपाल ने डीडीए, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और राज्य सरकार के अधिकारियों को सभी लंबित अंतर-विभागीय और अंतर एजेंसी मुद्दों को तुरंत हल करने का निर्देश दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कहां क्या बदलेगा?

बैठक में अतिरिक्त कड़कड़डूमा में डीडीए आवासीय योजना (डीडीए टावरिंग हाइट्स) को स्वीकृति दी गई। यानी कड़कड़डूमा में डीडीए के फ्लैट बनेंगे। सफदरजंग विकास क्षेत्र और ओल्ड राजिंदर नगर में पुराने स्टाफ क्वार्टरों का पुनर्विकास को मंजूरी गई। यानी इन स्टाफ क्वार्टरों को नया रूप मिलेगा। नरेला में मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम के विकास के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन को मंजूरी दी गई। साथ ही नरेला को एक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने से जुड़े एजेंडे को भी स्वीकृति दी गई।

जल बोर्ड, PWD और MCD से संबंधित मुद्दा

अधिकारियों के अनुसार, यह मुद्दे मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग (PWD) और एमसीडी से संबंधित हैं। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से एजेंसियों के बीच ठीक समन्वय के अभाव के कारण सामने आए हैं। इस संबंध में दिल्ली के मुख्य सचिव जल्द ही एक बैठक बुलाएंगे। मुख्य सचिव और निगम आयुक्त डीडीए के पदेन सदस्य (एक्स ऑफिशियो मेंबर) हैं।

सौ एकड़ भूमि उपयोग में बदलाव को स्वीकृति

अधिकारियों ने बताया कि डीडीए बैठक में लैंडपूलिंग नीति के विकास के लिए 40.23 हेक्टेयर क्षेत्र यानी लगभग सौ एकड़ भूमि के उपयोग में परिवर्तन के लिए मंजूरी दे दी है। दिल्ली के लिए लैंडपूलिंग नीति को 11 अक्तूबर 2018 की तिथि पर दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान के एक भाग के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसके नियम 24 अक्तूबर 2018 को अधिसूचित किए गए थे। इस नीति के तहत छह योजनाबद्ध जोन बनाए गए। इसमें के-आई, एल,एन, पी-2, पी-1 और जे जोन दिल्ली के कई स्थानों पर तय किए गए।

105 शहरी गांवों में नीति लागू

इन जोन में पड़ने वाले 105 शहरी गांवों में नीति लागू है। अधिकारियों ने बताया कि लैंडपूलिंग क्षेत्र को छह योजनाबद्ध जोन के तहत 138 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इसमें भूमि का संग्रहीकरण (पूल व किसानों से अधिग्रहित) योग्य क्षेत्र लगभग 20,422 हेयर ( लगभग 50,463 एकड़) है।

पी-2 जोन में 70 फीसदी भूमि को पूल किया गया

डीडीए ने योजनाबद्ध पी-2 जोन के सेक्टर 8बी पहला सेक्टर है जिसमें 70 फीसदी भूमि को किसानों से बातचीत के बाद उचित नियमों के तहत अधिग्रहित कर लिया है। अब इस सेक्टर की भूमि वितरण योजना में कंसोर्टियम (संघ) का गठन किया जा रहा है। जिसमें संघ का हिस्सेदारी 60 फीसदी है। इसमें किसान और निजी बिल्डर शामिल हैं। बाकी संघ के 40 फीसदी हिस्सेदारी डीडीए की है। इस आधार पर छह जोन के प्रत्येक सेक्टरों में संघ का गठन होगा और वहां पर बुनियादी ढांचे समेत फ्लैटों का निर्माण कार्य किया जाएगा।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।