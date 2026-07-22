काम की बात: दिल्ली में घर खरीदने का मौका; DDA लाया 1200 फ्लैट्स की स्कीम, दे रहा 25% छूट, जानिए साइज-कीमत से लेकर सबकुछ
DDA के मुताबिक इस कर्मजीवी आवास योजना के तहत कुल 1224 फ्लैट्स की बिक्री की जानी है, जिनमें 384 (1-BHK फ्लैट्स), 432 (2 BHK फ्लैट्स) और 408 (3 BHK फ्लैट्स) शामिल हैं।
दिल्ली में अफोर्डेबल आशियाने का सपना देख रहे लोगों के लिए DDA (दिल्ली विकास प्राधिकरण) एक नई स्कीम 'कर्मजीवी आवास योजना 2026' लेकर आया है, जिसके तहत उसके द्वारा नरेला के पॉकेट-11, सेक्टर A1-A4 में 1200 से ज्यादा तैयार फ्लैट्स की बिक्री की जा रही है और खास बात यह है कि प्राधिकरण इन फ्लैट्स पर 25 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। जिसके चलते फ्लैट खरीदारों को 11 लाख रुपए से 36 लाख रुपए के बीच का डिस्काउंट मिल रहा है।
इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह खास हाउसिंग स्कीम सरकारी कर्मचारियों (सेवारत और रिटायर्ड) के साथ-साथ कॉर्पोरेट, व्यापार करने वालों, एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोफेशनल सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए है। इस खबर में हम आपको इस स्कीम के तहत बेचे जाने वाले फ्लैट्स की कीमत, रजिस्ट्रेशन और बुकिंग शुरू होने की तारीख और स्कीम से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां बता रहे हैं।
किस साइज के फ्लैट्स बिक्री के लिए उपलब्ध
इस योजना के अंतर्गत DDA द्वारा 1 BHK, 2 BHK (साइज- 126.54 वर्ग मीटर) और 3 BHK (164.18) कैटेगरी के 1,200 से ज्यादा रहने के लिए तैयार फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं। जिनका साइज 1 BHK के लिए 60.86 से 61.34 वर्ग मीटर, 2 BHK के लिए 126.54 से 139.99 वर्ग मीटर और 3 BHK के लिए 164.18 से 183.7 वर्ग मीटर के बीच होगा।
कितनी होगी 1BHK, 2BHK व 3BHK फ्लैट्स की कीमत
25% छूट के बाद इन फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 33.40 लाख (1 BHK), 75.55 लाख (2 BHK) और 1.065 करोड़ रुपए (3 BHK) रहेगी। इन फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन 24 जुलाई 2026 से शुरू होगा, जबकि फ्लैट्स की बुकिंग 15 अगस्त 2026 से DDA आवास पोर्टल पर 'पहले आओ, पहले पाओ' (FCFS) के आधार पर शुरू होगी।
अलग-अलग साइज के कुल कितने फ्लैट्स बेचे जा रहे
DDA ने बताया कि इस कर्मजीवी आवास योजना के तहत कुल 1224 फ्लैट्स की बिक्री की जानी है, जिनमें से Y ब्लॉक में 384 (1-BHK फ्लैट्स), A,B और C ब्लॉक में 432 (2 BHK फ्लैट्स) और Q,R और S ब्लॉक में 408 (3 BHK फ्लैट्स) की बिक्री की जाएगी।
फ्लैट्स के लिए सालाना कितने रुपए देने होंगे?
इन फ्लैट्स को लेने वाले लोगों से प्रतिमाह मैंटेनेंस चार्ज भी वसूल किया जाएगा, जो कि पहले साल 1BHK के लिए 1.5 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट, 2BHK के लिए 2 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट और 3BHK फ्लैट के लिए 2.5 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट होगा। मैंटेनेंस की सालाना राशि एकबार में एकमुश्त ली जाएगी। जो कि 1BHK फ्लैट के लिए 11,792 रुपए से 11,925 रुपए के बीच होगी। यह राशि 2 BHK फ्लैट के लिए 32,690 रुपए से लेकर 36,164 रुपए तक होगी। वहीं 3 BHK फ्लैट के लिए यह राशि 53,017 रुपए से लेकर 59,324 रुपए के बीच होगी।
प्रोजेक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:
कहां पर है प्रोजेक्ट- पॉकेट-11, सेक्टर A1-A4 नरेला
बिक्री योग्य फ्लैट्स की संख्या- 1,200 से ज्यादा 'रेडी-टू-मूव'
रजिस्ट्रेशन- 24 जुलाई 2026 से शुरू होगा
बुकिंग- 15 अगस्त 2026 से 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगी।
मिल रहा कितना डिस्काउंट- 25 प्रतिशत
किस कैटेगरी के फ्लैट्स होंगे- 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK
1 BHK फ्लैट की कीमत- 33.40 लाख से शुरू
2 BHK फ्लैट की कीमत- 75.55 लाख से शुरू
3 BHK फ्लैट की कीमत- 1.065 करोड़ से शुरू
शहर के किस इलाके में आ रहा प्रोजेक्ट?
अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट नरेला के पॉकेट-11, सेक्टर A1-A4 में स्थित है और तेजी से ग्रोथ कॉरिडोर के रूप में उभर रही नरेला सब-सिटी का हिस्सा है। इस इलाके में सड़क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन कनेक्टिविटी है और यहां तेजी से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। नरेला में बड़े एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास हो रहा है, जिससे यह अच्छी जिंदगी और लंबे समय के निवेश के लिए एक पसंदीदा जगह बनती जा रही है।
प्रोजेक्ट के आसपास होंगी इतनी विशेष सुविधाएं
आगे उन्होंने बताया कि यह हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छी जगह पर बना है, और प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन से लगभग 1.2 km, प्रस्तावित RRTS स्टेशन से 1.9 km, नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से 2 km, बनने वाले एजुकेशन हब से 5 km और बनने वाले इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स स्टेडियम से 9.2 km दूर है। यह अर्बन एक्सटेंशन रोड (UER)-I से सिर्फ 500 मीटर, GT करनाल रोड से 1.1 km और UER-II से 6.15 km दूर है। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट चारों तरफ हरियाली और मामुरपुर फ़ॉरेस्ट के नजारों से घिरा हुआ है। ऐसे में यहां रहने वालों को शांतिपूर्ण, सेहतमंद और अच्छी कनेक्टिविटी वाला माहौल मिल सकेगा।
फ्रीहोल्ड कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी
डीडीए ने बताया कि ये सभी फ्लैट फ्रीहोल्ड आधार पर दिए जा रहे हैं, जिससे अलॉटी को पूरी ओनरशिप राइट्स मिलते हैं। मौजूदा प्रॉपर्टी ओनरशिप पर कोई रोक-टोक नहीं है, इसलिए योग्य आवेदक इस स्कीम के तहत फ्लैट खरीद सकते हैं, भले ही उनके पास पहले से कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। DDA के तय नियमों और मंजूरी के आधार पर, साथ-साथ बने फ्लैट्स को मिलाकर एक बड़ा फ्लैट बनाने का विकल्प भी इस स्कीम में दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का मकसद कामकाजी लोगों के लिए घर का सपना सस्ता करना और आसान बनाना है, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सुनियोजित शहरी विकास और समावेशी विकास के प्रति DDA की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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