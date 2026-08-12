दिल्ली में 'लैंड पूलिंग' से बनेंगे 20 लाख नए फ्लैट, किसानों की जमीन से कैसे तैयार होंगे नए शहर?

DDA Land Pooling Policy: दिल्ली में अगले 10 सालों में ‘लैंड पूलिंग’ के जरिए 20 लाख नए फ्लैट बनाने की तैयारी है। इसके लिए 105 गांवों की जमीन को छह जोन के 138 सेक्टरों में योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना है।

DDA Land Pooling Policy: दिल्ली में आने वाले दस सालों में 20 लाख नए फ्लैट बनाने की तैयारी है। इसके लिए राजधानी के मौजूदा शहरी इलाकों में जमीन तलाशने के बजाय शहर के बाहरी हिस्सों में मौजूद बड़ी संख्या में निजी जमीन को एक साथ विकसित करने की प्लानिंग है। इसके लिए दिल्ली के 105 गांवों की जमीन को शामिल किया गया है।

इस पूरी कवायद का आधार है ‘लैंड पूलिंग नीति’। इसके तहत इन इलाकों की अलग-अलग जमीन एक साथ लेकर बड़े सेक्टर बनाए जाएंगे। फिर इसमें सड़क, पार्क, स्कूल, सार्वजनिक सुविधाएं और आवासीय इलाके विकसित किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लैंड पूलिंग काम कैसे करती है? किसानों की जमीन इसमें कैसे शामिल होती है और बदले में जमीन मालिकों को क्या मिलता है?

पहले समझिए, लैंड पूलिंग क्या है लैंड पूलिंग का आसान मतलब है- किसी इलाके में अलग-अलग मालिकों के पास मौजूद जमीन को एक साथ लेकर उसका प्लानिंग के साथ विकास करना। मान लीजिए किसी इलाके में सैकड़ों किसानों की जमीन छोटे-बड़े टुकड़ों में फैली हुई है। अगर हर जमीन मालिक अपनी जमीन पर अलग-अलग निर्माण करेगा तो सड़क, सीवर, पार्क, स्कूल और दूसरी सार्वजनिक सुविधाओं की एक व्यवस्थित योजना बनाना मुश्किल होगा।

यहीं से लैंड पूलिंग का कॉन्सेप्ट उभरता है। इसके तहत इन अलग-अलग जमीनों को एक बड़े विकास क्षेत्र का हिस्सा बनाया जाता है। इसके बाद पूरे इलाके की एक साथ टाउन प्लानिंग की जाती है। DDA की लैंड पूलिंग पॉलिसी 2018 इस व्यवस्था का आधार हैं।

दिल्ली के 105 गांवों का होगा विकास, 6 जोन में बांटे गए DDA ने लैंड पूलिंग के लिए दिल्ली के 105 गांवों को शामिल किया है। ये गांव 6 जोन में फैले हैं। इन इलाकों में जमीन को अलग-अलग छोटे प्लॉट के रूप में विकसित करने के बजाय बड़े सेक्टरों में योजना करके विकास करने की बात कही गई है। DDA ने इन इलाकों के कई सेक्टरों के लिए पूल्ड लैंड के ड्राफ्ट किए गए नक्शे भी जारी किए हैं।

उदाहरण के लिए P-I और P-II जोन के अलग-अलग सेक्टरों के नक्शे प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यानी यह सिर्फ कागज पर बनी एक सामान्य योजना नहीं है। DDA ने अलग-अलग जोन और सेक्टर के स्तर पर इसके लिए प्लानिंग डॉक्यूमेंट और मैप भी तैयार किए हैं।

जमीन मालिकों की जमीन का क्या होगा? लैंड पूलिंग में जमीन मालिक अपनी जमीन को विकास में शामिल करते हैं। इसके बाद पूरे सेक्टर के स्तर पर जमीन का वितरण किया जाता है। DDA के दस्तावेजों में 60:40 का प्रावधान है। इसमें सेक्टर की पूल्ड लैंड के विकास में 60 फीसदी हिस्सा consortium और 40 फीसदी DDA के लिए रखा जाता है।

यहां एक बात समझना जरूरी है। इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि हर किसान अपनी जमीन का 60 फीसदी हिस्सा वापस लेकर बाकी 40 फीसदी DDA को दे देगा। यह पूरे सेक्टर के जमीन वितरण और विकास से जुड़ी व्यवस्था है। यानी जमीन को एक साथ लेकर पहले योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाता है और फिर योजना के अनुसार विकसित जमीन का बटवारा होता है।

लेकिन अब सिस्टम को और आसान बनाने की तैयारी DDA मास्टर प्लान 2047 में इस60:40 वाली व्यवस्था को खत्म करने के संकेत दिए गए हैं।इसमें नीति के तहत जमीन मालिक कई लोगों के साथ मिलकर निर्धारित क्षेत्र की भूमि पर फ्लैटों के निर्माण को लेकर कंसोर्टियम बनाना था। जिसमें डीडीए की 40 फीसदी व जमीन मालिक की 60 फीसदी हिस्सेदारी तय थी। लेकिन अब इस अनिवार्यता को भी खत्म किया जा रहा है।

इससे टाउन प्लानिंग के जरिए डीडीए अगले दस वर्षों में तेजी से 20 लाख अतिरिक्त नए फ्लैटों का इन जोन में निर्माण कार्य करेगा। इसका मकसद यह है कि जमीन के अलग-अलग मालिकों के कारण विकास की प्रक्रिया लंबे समय तक अटकी न रहे और पूरे सेक्टर का नियोजित तरीके से विकास किया जा सके।

6 जोन में होंगे 138 सेक्ट, जहां बनेंगे 20 लाख फ्लैट DDA ने इसी लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत 20 लाख आवासों के निर्माण की तैयारी की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि P-I, P-II, N, K-I, L और J जोन में कुल 138 सेक्टर बनाए गए हैं और consortium गठन में देरी के कारण कई सेक्टरों में निर्माण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। यानी 20 लाख घरों का विचार सिर्फ किसी एक कॉलोनी के निर्माण का नहीं है। यह दिल्ली के बड़े हिस्से को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने से जुड़ा है।

असल में यहां एक नया शहर बसाने की कोशिश है लैंड पूलिंग को सिर्फ “फ्लैट बनाने की योजना” के रूप में देखना इस पूरी प्रक्रिया को छोटा करके देखना होगा। अगर यह योजना बड़े पैमाने पर लागू होती है तो खेतों और अलग-अलग निजी जमीन के बड़े हिस्से को योजनाबद्ध तरीके से शहरी इलाकों में बदला जाएगा।